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Кедми: Россия преподнесла США неожиданный сюрприз во время переговоров по безопасности

Политика
Кедми: Россия преподнесла США неожиданный сюрприз во время переговоров по безопасности
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 13 января. Решительность России в ходе переговоров по безопасности обескуражила США, которые уже не могут просто отмахнуться от требований Москвы, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, Россия совершила один внезапный и эффективный шаг, который позволил моментально обнулить все планы США против Москвы. Он пояснил, что российская сторона преподнесла неожиданный сюрприз американцам, продемонстрировав им свою твердость и несгибаемость на переговорах, передают «Народные Новости».

«Сейчас решена проблема попытки дестабилизации в Казахстане. Опять эффективно и быстро. Это то, что было сказано с самого начала: Россия будет вести на постсоветском пространстве другую политику. Но это не услышали, думав, что будет все, как было. Они наступают на те же грабли», — говорит Кедми.

Эксперт заявил, что на Западе рассчитывают отделаться «малой кровью», например, откупившись от РФ. Однако уже очень скоро США и другие страны НАТО поймут, что эта схема не работает, а попытки разрушить переговоры приведут к силовому сценарию.

«Пока им объясняют, но не показывают. Поймите, когда начнут показывать может быть очень-очень больно. Лучше решить политическим путем до того, как Россия начнет действовать», — предупредил политолог.

Ранее Кедми говорил, что США не удастся уговорить Финляндию и Швецию стать частью НАТО. Он напомнил, что Хельсинки не имеет права вступать ни в какие военные союзы из-за Парижского соглашения.

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