Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:53
18:51
Общество
Врач Комаровский предупредил об опасности снижения давления при головной боли
18:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Клаву Коку за публикацию видео с пьяной Бузовой в Куршевеле
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Путин постоянно получает доклады о ходе переговоров России и США по безопасности

Политика
Песков: Путин постоянно получает доклады о ходе переговоров России и США по безопасности
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 13 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно получает доклады о ходе переговоров с США по гарантиям безопасности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российской стороне ясны итоги диалога по безопасности. Однако предстоит еще дождаться письменных формулировок оппонентов, отметил он.

«Президент получает доклады регулярно», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия в последние дни замечает, что переговоры по гарантиям безопасности с представителями Запада обрамляются агрессивными заявлениями Соединенных Штатов. Представитель Кремля уточнил, Москва понимает, зачем Вашингтон это делает.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Путин постоянно получает доклады о ходе переговоров России и США по безопасности
путин песков кремль
Комментировать