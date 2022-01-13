Песков: Путин постоянно получает доклады о ходе переговоров России и США по безопасности

Москва, 13 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно получает доклады о ходе переговоров с США по гарантиям безопасности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российской стороне ясны итоги диалога по безопасности. Однако предстоит еще дождаться письменных формулировок оппонентов, отметил он.

«Президент получает доклады регулярно», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия в последние дни замечает, что переговоры по гарантиям безопасности с представителями Запада обрамляются агрессивными заявлениями Соединенных Штатов. Представитель Кремля уточнил, Москва понимает, зачем Вашингтон это делает.