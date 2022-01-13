Замглавы МИД РФ Рябков назвал большим талантом рэпера Oxxxymiron

Москва, 13 января. Тексты рэпера Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Федоров, лучше изучать и слушать без музыки, он очень талантлив. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Во время блиц-опроса ведущая Тина Канделаки предложила дипломату выбрать между рэперами Oxxxymiron и Канье Уэстом. В ответ он предложил соединить тексты российского исполнителя с музыкой американского и назвал Федорова большим талантом.

«Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и его рэп», — заявил Рябков в интервью на RTVI.

Рябков также назвал своим любимым американским исполнителем певицу Леди Гагу, отметив ее уникальность не только в музыке, но как композитора и актрисы. Дипломат заявил, что фильм «Дом Gucci», в котором снялась Леди Гага, является «одной из лучших картин последнего времени».

Ранее итало-американская актриса Джулия Фокс подтвердила свои отношения с рэпером Канье Уэстом, сменившим ранее имя на Йе. Она рассказала о начале их романа и удивительном подарке, полученном от музыканта.