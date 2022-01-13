Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:52
18:51
Общество
Врач Комаровский предупредил об опасности снижения давления при головной боли
18:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Клаву Коку за публикацию видео с пьяной Бузовой в Куршевеле
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замглавы МИД РФ Рябков назвал большим талантом рэпера Oxxxymiron

Общество
Замглавы МИД РФ Рябков назвал большим талантом рэпера Oxxxymiron
кадр из фильма «Ампир V»

Москва, 13 января. Тексты рэпера Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Федоров, лучше изучать и слушать без музыки, он очень талантлив. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Во время блиц-опроса ведущая Тина Канделаки предложила дипломату выбрать между рэперами Oxxxymiron и Канье Уэстом. В ответ он предложил соединить тексты российского исполнителя с музыкой американского и назвал Федорова большим талантом.

«Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и его рэп», — заявил Рябков в интервью на RTVI.

Рябков также назвал своим любимым американским исполнителем певицу Леди Гагу, отметив ее уникальность не только в музыке, но как композитора и актрисы. Дипломат заявил, что фильм «Дом Gucci», в котором снялась Леди Гага, является «одной из лучших картин последнего времени».

Ранее итало-американская актриса Джулия Фокс подтвердила свои отношения с рэпером Канье Уэстом, сменившим ранее имя на Йе. Она рассказала о начале их романа и удивительном подарке, полученном от музыканта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Замглавы МИД РФ Рябков назвал большим талантом рэпера Oxxxymiron
мид рф рябков oxxxymiron
Комментировать