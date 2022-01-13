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Минздрав назвал Курскую область лидером по тестированию на COVID-19

Общество
Минздрав назвал Курскую область лидером по тестированию на COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 13 января. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, назвал Курскую область регионом с одним из лучших показателей по тестированию на коронавирус.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что регион выделил дополнительные 29 миллионов рублей на организацию экспресс-тестирования силами неотложной помощи. Этим дополнительное финансирование здравоохранения региона не ограничивается: дополнительно выделено 30 миллионов для закупки препаратов для амбулаторных больниц, передает сетевое издание «Друг для друга».

Мурашко затронул связь между уровнем вакцинации и ростом заболеваемости. Роман Старовойт отметил важность просветительской работы, в первую очередь среди медиков первичного звена, которым доверяют люди, и рассказал о том, что Курская область, введя обязательную вакцинацию для лиц старше 65 лет, оказала им финансовую поддержку, выделив на это 300 миллионов рублей из областного бюджета. Также в Курской области выплачивают по 5000 рублей за вакцинацию беременных.

Ранее ФАН рассказывал об интересном опыте таксистов в Самаре. Один из агрегаторов предлагает пассажирам скидку при поездке на вакцинацию.

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губернатор министр вакцинация тестирование мурашко коронавирус
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