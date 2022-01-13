«Тот самый Аскар Умаров»: Альгис Микульскис проанализировал «странное» кадровое решение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, на самом пике протестов утвердивший состав нового кабинета министров, назначил на должность главы республиканского информационного ведомства крайне неоднозначную фигуру. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис разбирается в том, почему Аскар Умаров вызвал неприятие как у русскоязычных жителей соседней страны, так и у многих россиян. Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

У казахстанского вооруженного мятежа, буквально на днях подавленного властями республики, причем не без присутствия на ее территории миротворческих сил ОДКБ, есть много итогов… Один из наиболее заметных — утверждение главой государства нового состава правительства.

Пока в Алма-Ате гремели выстрелы, а транспортные самолеты ВКС РФ доставляли в Казахстан миротворцев, никто особо не приглядывался к личностям новых министров. Да и обновился казахстанский высший исполнительный орган государственного управления не так, чтобы кардинально… Но когда на улицах поутихло и к немногим новичкам в министерских креслах все-таки присмотрелись — грянул скандал.

Как выяснилось, Касым-Жомарт Токаев то ли в революционной суматохе, то ли умышленно отдал должность главы министерства информации и общественного развития человеку, чья репутация в русскоязычных кругах Казахстана и в самой России вызывает массу неприятных вопросов.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press – t.me/shot_shot

Аскар Умаров… Тот самый, который в 2017 году, будучи председателем правления государственного информационного агентства «Казинформ», дал добро на публикацию географической карты, где к Казахстану были «привинчены» российские, узбекские и китайские территории.

Тот самый, с кем связывают появление в минувшем августе так называемых «языковых патрулей» — явления, практически мгновенно ставшего общенациональным флешмобом. Во всех крупных городах страны «активисты» начали настоящую охоту на русскоговорящих сограждан, называя их «гастарбайтерами из России» и отправляя видео со своими «подвигами» в Сеть.

Тот самый, в конце концов, которому по причине его антироссийских взглядов и вышеупомянутых «географических открытий» запрещен въезд в Россию.

И все это — не считая массы «обычных» сетевых высказываний, к сегодняшнему дню широко известных и без лишнего цитирования в данном материале.

Сейчас Умаров активно открещивается от былых «заслуг» на русофобской ниве. Все предыдущие скандальные посты им тщательно подчищены, а вместо них появился текст о том, что его автора «не так поняли» и что он готов к «работе для общей пользы»…

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как например, День Победы и так далее».

Это, конечно, хорошо, что Умаров изменил свое мнение. Плохо то, что поздно. Репутацию, которую он так тщательно зарабатывал, одним «разъяснительным» постом в социальной сети на 180 градусов не развернуть. А она, между тем, уже начала приносить свои осязаемые результаты. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, например, написал в своем Telegram-канале следующее:

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем».

federalspace.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Еще более категорично высказался по поводу нового министра глава Россотрудничества Евгений Примаков:

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром», — цитирует Примакова РИА Новости.

И вот тут возникает вопрос: а зачем Токаев принял кадровое решение, так возмутившее множество людей — от простых интернет-пользователей до государственных чиновников высших уровней? Чтобы задобрить националистов, заручившись их поддержкой в условиях неиллюзорного кризиса государственности? Этим же грешил в свое время Виктор Янукович, параллели с которым обозначил в беседе с автором этих строк военный корреспондент Олег Блохин:

«Янукович шел на выборы с лозунгами, которые были, скажем так, приятны русскоязычному населению. Но потом быстренько все забыл, начал заигрывать с националистами».

Чем закончились для Киева все эти потакания «сознательным украинцам» — хорошо известно.

Впрочем, есть и другая версия, обнародованная специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным:

«Это недорогой, но эффектный политтехнологический ход. Весь информационный фокус сосредотачивается именно на Аскаре Умарове. Возникает лютый скандал, под аплодисменты собравшихся мерзавца вычеркивают из списка. Русским гражданам Казахстана такая принципиальность тоже приятна», — предполагает журналист.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

Как бы там ни было — история с этим странным назначением еще не закончена. Но уже сейчас ясно, что Токаев не мог не предвидеть, как отнесутся к его «креатуре» в Русском мире. И значит, поток новостей из Казахстана не иссякнет еще долго. А уж какой характер он будет иметь после окончательного вывода миротворцев ОДКБ, зависит в том числе и от кадровой политики президента, которому эти миротворцы во многом помогли сохранить не только его должность, но и само государство.