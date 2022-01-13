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Кинотеатр «Россия» в Йошкар-Оле отреставрируют к концу 2022 года

Общество
Кинотеатр «Россия» в Йошкар-Оле отреставрируют к концу 2022 года
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Йошкар-Ола, 13 января. Новый собственник кинотеатра «Россия» в Йошкар-Оле приступил к реставрации здания. Работы должны завершиться к концу текущего года.

Здание кинотеатра было построено в 1988 году. На протяжении последних пяти лет оно находилось в заброшенном состоянии. Позже его продали предпринимателю, который организовал работы по реставрации.

Новый собственник сообщил, что планирует улучшить кинотеатр. Отмечается, что жители Йошкар-Олы смогут посетить его уже в 2022 году, сообщает издание «МедиаПоток».

В Амурской области отремонтировали Дом культуры железнодорожников. На работы была выделена «единая субсидия» в размере 500 миллионов рублей. Контроль осуществлялся с помощью камер видеонаблюдения и экспертов ГКУ Амурской области «Строитель».

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россия кинотеатр реставрация йошкар-ола
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