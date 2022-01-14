Святки 2022: когда начинаются и заканчиваются, традиции и гадания, что можно и нельзя делать

Святки в православии и в народной славянской традиции — это период между Рождеством и Крещением, время радости и зимних развлечений. Святки наступают после окончания Рожественского поста, это время, когда можно есть разные лакомства, отдыхать, развлекаться, веселиться. На Руси этот период всегда отмечался широко и весело, с ряжеными, с гаданиями и с другими народными традициями, многие из которых имеют дохристианские корни.

Святки: когда начинаются и заканчиваются

Рождественские святки длятся 12 дней, их, как правило, отсчитывают от Рождества Христова 7 января до Крещенского сочельника 18 января (кануна Богоявления). Иногда Святки считают с Рождественского сочельника 6 января до освящения воды на Крещение 19 января.

На Руси церковное отмечание Святок было тесно переплетено с народными традициями, которые связаны с дохристианскими верованиями. Древние славяне верили, что в самые темные зимние дни потусторонние силы гуляют по земле и несут опасность людям. Считалось, что испугать или умилостивить нечисть можно весельем, ритуальным и застольем (дескать еды вдоволь) и переодеванием, чтобы скрыть за личиной свое лицо от злых духов. С приходом христианства древним обрядовым традициям было найдено «объяснение» — дескать младенец-Христос еще только народился, но окрестить его не успели, вот нечисть и озорует до самого Крещения.

Федеральное агентство новостей /

Отсюда традиции святочных ряженых, которые прячут свои лица, а также различные развлечения, связанные с обращением к потусторонним силам, в первую очередь гадания. В некоторых местностях на Святки были распространены так называемые «ритуальные бесчинства», когда разыгравшиеся ряженые откровенно хулиганили, обижали людей и даже наносили ущерб соседям.

Отметим сразу, церковь все эти традиции всегда осуждала, особенно строго запрещались различные бесчинства. Противилась церковь и гаданиям, но эта традиция все равно была очень сильна, особенно в деревнях.

Самыми излюбленными днями для зимних гаданий считались ночь перед Рождеством, Щедрый вечер 13 января (на старый Новый год) и, конечно, Крещенский сочельник вечером 18 января. После Крещения все гадания заканчивались до Масленицы, которая в этом году начнется 28 февраля.

Традиционные гадания на Руси нередко различались по местностям, но в целом они были похожи. Это гадания на предметах, на четном или нечетном количестве зерен или орехов, на бросании обуви на дорогу, на различные звуки, на опущенное в воду кольцо и так далее.

О некоторых популярных гаданиях и святочных традициях напоминает ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Что можно и нельзя делать на Святки

Святки считаются временем радости, развлечений. Разрешены застолья, следовательно, можно готовить пищу. Разрешаются зимние забавы, а также пение колядок, поскольку это песнопения, прославляющие Христа.

Церковь не поощряет гадания и забавы ряженых, но неофициально эта традиция не порицается. При этом различные хулиганства, принятые в некоторых местностях на Святки, строго порицаются.

До революции, когда действовал юлианский календарь и Святки были временем отдыха, в этот период запрещалась тяжелая работа. Согласно народной традиции, в святочный период женщинам строжайше запрещено рукоделие. Суеверие гласило, что спицами или иголкой можно ненароком «уколоть» младенца-Христа, а нитями «опутать» Богородицу. Считалось, что нарушать это запрет очень опасно, особенно для беременных, дескать младенец в утробе может запутаться в пуповине.

На Руси порицались и те, кто в праздники сидел дома и не участвовал в общем веселье, таких людей подозревали и недобрых помыслах и даже могли наказать. А вот девушкам не рекомендовалось на Святки чрезмерно веселиться, а особенно — заигрывать с парнями, иначе у них могли возникнуть проблемы при поиске будущего мужа.