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Леонков рассказал, какие страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана
Политика
Леонков рассказал, какие страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана
ФБА «Экономика сегодня»  / 

События в Казахстане показали, что подобного рода сценарий может быть реализован и в странах Средней Азии. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января произошли столкновения протестующих с силовиками в Алма-Ате, в городе начались погромы и мародерство. На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на территории страны чрезвычайное положение.

В Алма-Ате и других регионах Казахстана после массовых беспорядков расследуется 494 уголовных дела, 44 из которых — по актам терроризма, арестованы более 400 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики в четверг, 13 января. Кроме того, 34 дела расследуются по фактам массовых беспорядков, 15 — убийств и другим.

Леонков рассказал, какие страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана
Федеральное агентство новостей /
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков считает, что некоторые страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана. По его словам, это Киргизия и Узбекистан.

«Те события, которые происходили в Казахстане, говорят о том, что ни одна страна, находящаяся в Центральной Азии, полностью не застрахована от подобного рода событий. Они могут повториться в Киргизии, Узбекистане. Об этом, кстати, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Что касается Таджикистана, у нас там находится 201-я база, на которой я был. Там служат высококвалифицированные сотрудники, имеющие богатый опыт ведения боевых действий, принимавшие участие в том числе и в сирийском конфликте», — указал эксперт.

Леонков рассказал, какие страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана
ФБА «Экономика сегодня» /
Специалист рассказал и о том, что сегодня страны Средней Азии уже сделали определенные выводы из казахских событий. Сам Леонков выразил надежду, что подобные события больше не повторятся.

«Но нужно понимать, что террористы прибывали на территорию Казахстана под видом туристов. Это, конечно, недоработка органов безопасности Казахстана. Сейчас эта ситуация является предметом обсуждения. Президент страны сказал, что выводы будут сделаны, пройдут кадровые перестановки. Усилия будут возложены на то, чтобы эти пробелы, которые позволили боевикам прорваться в мирные города и устроить там дебош, скорее всего, будут учтены. Я надеюсь, что подобные события больше не повторятся. Но 100% гарантировать это нельзя», — резюмировал он.

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об организации миротворческой операции стран ОДКБ на территории Казахстана.

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Все новости / Политика / Леонков рассказал, какие страны Средней Азии может постигнуть судьба Казахстана
узбекистан таджикистан казахстан азия леонков
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