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Банк России сообщил о достижении нового рекорда по объему золотовалютных резервов

  /   Обновлено: 13 января 2022 18:15
Экономика
Банк России сообщил о достижении нового рекорда по объему золотовалютных резервов
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. За неделю с 24 по 31 декабря объем международных резервов России вырос на 100 миллионов долларов — до 630,6 миллиарда. Этот показатель стал новым историческим рекордом.

По итогам всего предыдущего года высоколиквидные активы и объемы монетарного золота увеличились на 5,2%. К 7 января резервы вновь немного сократились — до 630,5 миллиарда, сообщили в Центробанке РФ. Целевой уровень по этому показателю составляет 500 миллиардов.

Пилотирование цифрового рубля начнется уже в январе и продлится весь год, подтвердил ранее финансовый регулятор. На первом этапе будет протестирована эмиссия и переводы между физлицами, а затем будет налажено взаимодействие граждан и бизнеса, юрлиц между собой и компаний с государством.

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