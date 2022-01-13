Россиянка Валиева побила свой мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию

Таллин, 13 января. Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Спортсменка выиграла соревнования, набрав 90,45 балла.

Валиева во время своего выступления без ошибок исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянке, который она установила в ноябре прошлого года на этапе Гран-при в Сочи.

Второе место заняла бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. На третьей строчке пьедестала оказалась другая россиянка Александра Трусова.

Ранее россиянин Андрей Мозалев стал лучшим в соревнованиях на чемпионате Европы по фигурному катанию в короткой программе.