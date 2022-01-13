Донецкие команды КВН примут участие в сочинском фестивале «КИВиН-2022»

Донецк, 13 января. C 12 по 23 января в Сочи проходит «XXXIII международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022». В нем примут участие семь донецких веселых и находчивых команд. Об этом информационному агентству «Новороссия» рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

В фестивале примут участие порядка 40 представителей Донецкой народной республики — опытные КВНщики и начинающие. Это участники команд «Донецкий кряж», «Дуэт имени нет», «Юзовский проспект», «Команда КВН», «Чилим», «Эти, как их там», «Все Puteam».

Команды республики уже второй год выезжают на сочинский фестиваль и в этом году выступают от лица официальной лиги «Донбасс», сообщил директор лиги Антон Варавка.

Каждый год для участия в фестивале собирается более 500 команд из России и ближнего и дальнего зарубежья. Он является стартом сезона игр КВН. Каждая команда показывает выступление и получает право участвовать в играх разных лиг, от учебных до телевизионных.

Ранее ФАН рассказывал о видеопоздравлении Владимира Путина, которое он записал для членов Клуба веселых и находчивых в связи с 60-летием со дня основания движения. Президент отметил дерзость, динамичность и актуальность КВН.