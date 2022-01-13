Проблемы демографии, теневая сфера и фриланс: в России наблюдается дефицит молодых работников

Число молодых работников в России за период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года уменьшилось на почти на полмиллиона человек. А если быть точнее, то исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата показало, что сокращение произошло на 460,5 тысячи молодых специалистов. Тенденция эта глобальная, а от того еще более неутешительна, но объяснима. Как рассказала в беседе с ФАН руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» СЗИУ РАНХиГС, кандидат философских наук Тамара Гриненко, виной всему плохая демографическая ситуация и уход молодых специалистов в свободное плавание, то есть фриланс и теневую сферу.

По мнению специалиста, проблема кроется в двух факторах. Первый — это катастрофическое сокращение молодежи в целом и переход молодых специалистов во фриланс и теневую сферу деятельности, где учесть их количество крайне сложно.

«Количество молодежи уменьшается катастрофически. Насколько я помню, если молодых людей в возрасте 20–24 года насчитывается около семи миллионов, то тех кому 30–34 года – в примерно два раза больше. По этим цифрам наглядно видно сокращение молодого поколения», — рассказала она.

Во-вторых, она подчеркнула, что цифры, связанные с потерей молодых работников, по факту даже больше, чем указано в исследовании. Исследования по фрилансу в феврале 2021 года показали, что такой трудовой путь выбрали 68% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет.

«Помимо того, что большая часть молодежи занята во фрилансе, стоит отметить — многие и вовсе ушли в теневой рынок. Устроиться на официальную работу после окончания института в условиях, когда мелкий и средний бизнес стал катастрофически падать оказалось крайне сложно. Многие предприятия, чтобы выжить предлагали своим сотрудникам трудоустройство без оформления, поэтому и теневой рынок захватил эту часть», — прокомментировала собеседница ФАН.

Как сказала Гриненко, в целом, за 2020 год российская экономика лишилась каждого тринадцатого молодого специалиста в возрасте до 30 лет. Такую ситуацию спровоцировала пандемия и сложная экономическая обстановка. Люди пытались приспособиться к новым условиям, и в июне 2020 года наблюдалась очень высокий всплеск в сфере фриланса и увеличение количества самозанятых. Как итог — февральские показатели 2021 года в 68%.

«Я думаю, эта тенденция будет усиливаться в целом, а не только среди молодежи. Определенные плюсы у фриланса есть. Молодежь, которая в принципе ориентирована больше на свободный график работы, обязательно начнет пробовать фриланс. В первую очередь, это айтишники, маркетологи, аналитики — целый ряд профессий, в которых молодые люди попытаются реализовать себя, оставаясь в свободном плавании. Особую привлекательность фрилансу придает онлайн формат работы в гиг-командах: можно жить, где хочешь, а работать удаленно», — объяснила Гриненко.

Однако специалист подчеркнула, что на сегодняшний день фриланс не очень хорошо оплачивается. Правда, со временем, чем более квалифицированные специалисты начнут уходить в эту сферу, тем более высокооплачиваемой она будет.

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