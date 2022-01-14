В военном плане результат нулевой: зачем ЕС готовит украинских офицеров

Обычная демонстративная акция, которая должна показать всем, что Европа Украину не бросает. Так охарактеризовал политолог Ростислав Ищенко желание Евросоюза направить в Киев миссию по подготовке военных «кадров высокого уровня». По мнению собеседника ФАН, это пустая трата времени, ведь украинская армия в результате тренингов эффективнее не станет.

«Там уже давным-давно постоянно находятся и американские, и европейские военнослужащие, которые готовят украинских военных. Но толку от этого, можно сказать, немного. Кроме того, украинские военные уже десятилетиями учатся и проходят стажировки в различных американских и европейских учебных заведениях, и тоже от этого толку никакого. Так что это, скорее, освоение денег Европейского союза у известных европейских военных. А в военном плане или в политическом результат будет нулевой», — объяснил свою позицию Ищенко.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи руководителей минобороны ЕС во Франции, заявил, что Брюссель обсуждает отправку миссии на Украину для подготовки офицеров. И для обсуждения этой инициативы в Киев уже отправилась целая делегация.