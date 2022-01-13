Star Парад. Наталья Антюх: «В России огромная спортивная конкуренция»

Гостья Даны Борисовой — российская легкоатлетка, чемпионка XXX летних Олимпийских игр, а также действительный государственный советник 3-го класса и экс-председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх.

На счету девушки множество победных медалей на чемпионатах Европы и мира, но в самом детстве она едва не стала музыкантом. Вы узнаете о том, как произошла смена увлечений, которая впоследствии привела Наталью на спортивный олимп.

Бессменная ведущая расспросила гостью о личной жизни и профессиональном пути, о спортивной конкуренции и допинговых скандалах, о том, как энергия болельщиков может влиять на исход соревнований и тонкостях тренировочного процесса в дистанционном режиме во время пандемии. Об этом и многом другом — новом выпуске авторской программы Даны Борисовой «Star Парад».