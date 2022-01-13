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Две трети опрошенных россиян провели новогодние праздники дома

Общество
Две трети опрошенных россиян провели новогодние праздники дома
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Москва, 13 января. Две трети жителей России отказались от длительных поездок на новогодние праздники и остались на каникулы дома. Исследование провел сервис OneTwoTrip.

Специалисты компании опросили 1370 пользователей. Результаты показали, что большинство граждан предпочли остаться дома в праздничные дни, а треть опрошенных выбрали путешествия. К праздничным гуляниям и местам развлечений проявили интерес 42% респондентов.

При этом только 17% заявили, что сделали за выходные все дела, которые планировали. Довольны проведенными каникулами 53% человек. Треть опрошенных путешественников сообщили, что выбирались в короткие поездки на несколько дней во время отдыха.

Еще один опрос на данную тему провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты показали, что жители России в новогодние праздники чаще всего ходили в гости и отдыхали на природе.

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