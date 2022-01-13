39 купелей оборудуют на Крещение во Владимирской области

Владимир, 13 января. На территории Владимирской области начато оборудование и подготовка 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6 642 человека. Об этом изданию «Владимирские ведомости» рассказали в пресс-службе МЧС региона. В преддверии крещенской ночи спасатели обследуют каждую купель и проверят уровень безопасности.

Полный список мест, где владимирцы могут совершить омовение в ночь Крещения, представлен на сайте регионального МЧС. Он еще может быть скорректирован. В саму крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики и волонтеры-добровольцы.