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39 купелей оборудуют на Крещение во Владимирской области
Общество
39 купелей оборудуют на Крещение во Владимирской области
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир, 13 января. На территории Владимирской области начато оборудование и подготовка 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6 642 человека. Об этом изданию «Владимирские ведомости» рассказали в пресс-службе МЧС региона. В преддверии крещенской ночи спасатели обследуют каждую купель и проверят уровень безопасности.

Полный список мест, где владимирцы могут совершить омовение в ночь Крещения, представлен на сайте регионального МЧС. Он еще может быть скорректирован. В саму крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики и волонтеры-добровольцы.

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мчс крещение подготовка купель омовение
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