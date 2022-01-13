Политолог Сатановский: недопуск ОДКБ к биолабораториям США в Алма-Ате вызывает подозрения

Москва, 13 января. Террористы и радикалы Казахстана изо всех сил стремились прорваться к секретным лабораториям США во время беспорядков, однако миротворцев ОДКБ к объектам все равно не допустили. На странную историю обратил внимание авторитетный политолог Евгений Сатановский.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» журналист задал официальным Нур-Султану и Вашингтону пять неприятных вопросов о судьбе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева в Алма-Ате. По информации, которую удалось заполучить миротворцам и СМИ, там под руководством США проводились опыты над опасными штаммами бактерий и вирусов. Однако несмотря на то, что Алма-Ата оказалась в самом сердце массовых беспорядков, силы ОДКБ к охране объекта допущены не были. Сатановский выразил опасение, что такое на первый взгляд незначительное событие может оказаться знаком новой войны — химической или биологической.

«Нас не пустили, потому что нам нельзя было что-то там увидеть, это было бы нехорошо? Или, может быть, туда успели дойти какие-то другие люди? Известно, что радикальные исламисты уже много лет тянут руки к биологическому и химическому оружию. Может, эти ребята уже добрались до чего-то? Может, они там уже получили чего-то? И именно поэтому нашим миротворцам не дали охранять эти объекты? Может, мы скоро увидим биологическую или химическую войну?», — задался вопросами о недопуске миротворцев политолог.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Своевременный ввод миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан позволил пресечь разгул насилия, бандитизма и мародерства, взять под охрану ключевые объекты, а также нейтрализовать очаги радикализма. С 13 января силы Организации договора коллективной безопасности постепенно выводятся из республики.