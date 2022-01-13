Шугалей связал лишение Судана голоса в ООН с попыткой США развалить страну

Санкт-Петербург, 13 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал решение Организации Объединенных Наций (ООН) лишить Судан права голоса «откровенным шантажом».

На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что восемь государств-членов отстранены от голосования за неуплату взносов в бюджет международной организации. В списке оказалась и восточноафриканская республика.

Гутерреш озвучил для каждой страны минимальную сумму, заплатив которую можно восстановить право. Хартуму предложено внести деньги в размере 300 тысяч долларов.

Максим Шугалей в беседе с корреспондентом издания «Политика Сегодня» раскритиковал решение ООН. По его словам, африканское государство переживает тяжелые времена и не в состоянии погасить долги.

«В Судане сейчас довольно бедственное положение, страна находится в политическом ступоре и в этот момент как раз требуют деньги — $300 тысяч. Для Организации Объединенных Наций не слишком изменит погоду это. Мне это очень печально слышать. В очередной раз ООН показывает свое истинное лицо», — сказал социолог.

Он считает, что эти действия в очередной раз подтверждают стремление Запада развалить Судан как государство. Вашингтон использует международную организацию для осуществления своих планов.

«Все понимают, что ООН давно уже стала неким управляемым придатком США, идет игра определенная. Но не вызывают нисколько удивления все эти действия, все абсолютно предсказуемо», – подытожил Шугалей.

Ранее глава ФЗНЦ раскритиковал работу ушедшего в начале месяца в отставку премьер-министра Абдаллы Хамдока, назвав его «безграмотным ООНовским чиновником». Суданский политик за два года пребывания в качестве руководителя кабмина способствовал расхищению ресурсов и привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису.