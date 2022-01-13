Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:51
18:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Клаву Коку за публикацию видео с пьяной Бузовой в Куршевеле
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
18:39
Весь мир
OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Москаль: Зеленский загнал себя в глухой угол и потянул за собой всю Украину

Политика
Москаль: Зеленский загнал себя в глухой угол и потянул за собой всю Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в переговорах с Западом и Россией доигрался до того, что не только сам себя загнал в глухой угол, но и потянул за собой всю страну. Такое мнение высказал украинский политический и государственный деятель, генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль.

Весь мир обсуждает переговоры между Россией и США. Украинские эксперты и политики не стали исключением. Но если страны Запада рассуждают на тему того, что изменится или не изменится в мире, если вдруг Москва и Вашингтон не договорятся, то киевские политики рассуждают о том, какую цену заплатит Украина в переговорах Россия — НАТО.

Москаль же заявил, что украинский вопрос уже давным-давно обсуждается без Киева.

«Вы же видите, что все переговоры по Украине и ее членства в НАТО проходили без Украины. Все решается без Украины на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, между НАТО и Россией. А где же Украина? А ее там нет. Зачем делать такие заявления, если Украину все равно не приглашают на эти переговоры. Уже считают, что наш лидер не заслуживает присутствовать на таких международных встречах», — рассказал он.

Москаль: Зеленский загнал себя в глухой угол и потянул за собой всю Украину
Федеральное агентство новостей /

Политик сообщил, что Зеленский сам себя загнал в глухой угол, когда сначала подписал коммюнике по итогам встречи лидеров «нормандского формата», а потом отказался выполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, уверяет Москаль, президент потянул за собой всю Украину.

«Украину будут принуждать и Байден, и Эммануэль Макрон, и Россия, и новый канцлер Германии выполнить минские договоренности, «формулу Штайнмайера», а также предоставить Донбассу особый статус и провести выборы на неподконтрольных территориях. Я не понимаю, зачем Зеленский ездил на переговоры в «нормандском формате». Сегодня Россия говорит, что она не будет принимать участие в переговорах, пока Зеленский не выполнит взятые на себя обязательства по итогам «нормандского формата». А он говорит, что не может их выполнить. Так для чего ты тогда подписывал эти документы в присутствии мировых лидеров — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона? Зеленский зашел в глухой угол и потянул за собой всю Украину», — резюмировал Москаль.

Обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст выразил мнение, что Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений России о нерасширении Альянса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Москаль: Зеленский загнал себя в глухой угол и потянул за собой всю Украину
донбасс нормандский формат украина зеленский
Комментировать