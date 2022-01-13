Москаль: Зеленский загнал себя в глухой угол и потянул за собой всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в переговорах с Западом и Россией доигрался до того, что не только сам себя загнал в глухой угол, но и потянул за собой всю страну. Такое мнение высказал украинский политический и государственный деятель, генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль.

Весь мир обсуждает переговоры между Россией и США. Украинские эксперты и политики не стали исключением. Но если страны Запада рассуждают на тему того, что изменится или не изменится в мире, если вдруг Москва и Вашингтон не договорятся, то киевские политики рассуждают о том, какую цену заплатит Украина в переговорах Россия — НАТО.

Москаль же заявил, что украинский вопрос уже давным-давно обсуждается без Киева.

«Вы же видите, что все переговоры по Украине и ее членства в НАТО проходили без Украины. Все решается без Украины на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, между НАТО и Россией. А где же Украина? А ее там нет. Зачем делать такие заявления, если Украину все равно не приглашают на эти переговоры. Уже считают, что наш лидер не заслуживает присутствовать на таких международных встречах», — рассказал он.

Федеральное агентство новостей /

Политик сообщил, что Зеленский сам себя загнал в глухой угол, когда сначала подписал коммюнике по итогам встречи лидеров «нормандского формата», а потом отказался выполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, уверяет Москаль, президент потянул за собой всю Украину.

«Украину будут принуждать и Байден, и Эммануэль Макрон, и Россия, и новый канцлер Германии выполнить минские договоренности, «формулу Штайнмайера», а также предоставить Донбассу особый статус и провести выборы на неподконтрольных территориях. Я не понимаю, зачем Зеленский ездил на переговоры в «нормандском формате». Сегодня Россия говорит, что она не будет принимать участие в переговорах, пока Зеленский не выполнит взятые на себя обязательства по итогам «нормандского формата». А он говорит, что не может их выполнить. Так для чего ты тогда подписывал эти документы в присутствии мировых лидеров — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона? Зеленский зашел в глухой угол и потянул за собой всю Украину», — резюмировал Москаль.

Обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст выразил мнение, что Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений России о нерасширении Альянса.