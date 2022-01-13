Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:51
18:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Клаву Коку за публикацию видео с пьяной Бузовой в Куршевеле
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
18:39
Весь мир
OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блинкен: НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» вопреки требованиям РФ

Армия
Блинкен: НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» вопреки требованиям РФ
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 13 января. Страны НАТО не собираются отказываться от политики открытых дверей, несмотря на соответствующие требования российской стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В эфире телеканала MSNBC глава Госдепа подчеркнул, что желание той или иной страны вступить в Североатлантический альянс является ее суверенным правом. Он добавил, что США рассчитывают на дипломатический диалог с Россией, но готовы к тому, что этого может не произойти.

«Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — сказал Блинкен.

Ранее американский госсекретарь заявлял, что обсуждение Украины с Россией будет проходить только в присутствии Киева. Он заверил в этом главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Блинкен: НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» вопреки требованиям РФ
россия сша нато блинкен
Комментировать