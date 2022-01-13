Блинкен: НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» вопреки требованиям РФ

Вашингтон, 13 января. Страны НАТО не собираются отказываться от политики открытых дверей, несмотря на соответствующие требования российской стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В эфире телеканала MSNBC глава Госдепа подчеркнул, что желание той или иной страны вступить в Североатлантический альянс является ее суверенным правом. Он добавил, что США рассчитывают на дипломатический диалог с Россией, но готовы к тому, что этого может не произойти.

«Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — сказал Блинкен.

Ранее американский госсекретарь заявлял, что обсуждение Украины с Россией будет проходить только в присутствии Киева. Он заверил в этом главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.