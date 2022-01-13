Продолжение «Декстера» обошло по просмотрам другие проекты канала Showtime

Лос-Анджелес, 13 января. Сериал «Декстер» стал самым просматриваемым проектом в истории кабельного телеканала Showtime. Он установил новый рекорд, несмотря на прохладные отзывы.

Показ сериала «Декстер: Новая кровь» завершился на канале Showtime на прошлой неделе. Зрители негативно отреагировали на финальный эпизод, но это не помешало проекту завоевать успех на платформе.

Так, «Декстер» в среднем собирал по восемь миллионов просмотров каждую неделю. Кроме того, финал увидели три миллиона зрителей на канале и еще два миллиона — на стриминг-платформах. Этот результат стал лучшим в истории Showtime и позволил сериалу стать самым популярным среди других проектов, передает издание The Wrap.

Однако оценки «Декстера» оставляют желать лучшего. Финал вновь разочаровал зрителей и заработал всего 4,7 балла на сайте IMDb. Этот результат оказался лишь чуть выше, чем оценки заключительного эпизода оригинального детектива — 4,6 балла.