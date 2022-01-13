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Тренер Татьяна Тарасова заявила о нормальном самочувствии после госпитализации

Общество
Тренер Татьяна Тарасова заявила о нормальном самочувствии после госпитализации
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 января. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своем состоянии здоровья после недавней госпитализации.

Еще в ноябре прошлого года заслуженный тренер СССР жаловалась на ухудшение здоровья. Ее преследовали сильные головные боли, из-за которых ей пришлось отменить поездку на Гран-при России в Сочи. Она должна была комментировать выступления фигуристов.

«Все нормально, спасибо», — заявила Тарасова порталу Metaratings.ru.

Тарасову 11 января госпитализировали в Москве. Причины нахождения почетного члена жюри шоу «Ледниковый период» в медучреждении неизвестны.

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здоровье ледниковый период тарасова
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