Прикольные поздравления на старый Новый 2022 год Тигра для родных, друзей и коллег

Старый Новый год — один из самых загадочных неофициальных праздников в нашем календаре. Считается, что именно он завершает новогодние празднования, и те, кто по какой-то причине пропустил отмечание самого Нового года, именно в ночь с 13 на 14 января может «отыграться» и все исправить.

Но сегодня традиции изменились, и новогодние праздники не заканчиваются даже на старый Новый год. Впереди еще официальное наступление Года Тигра, который, согласно китайскому календарю, вступит в свои права 1 февраля 2022 года. Кстати, в феврале нас еще ждут еще две интересные даты — 02.02.2022 и 22.02.22, которые, по версии любителей нумерологии, могут сыграть в жизни каждого человека важную роль.

Федеральное агентство новостей /

Что касается старого Нового года, то этот праздник возник, можно сказать, по недоразумению: когда в 2017 году в России к революции добавилась смена не только общественного строя, но и календаря. Советское правительство отменило хождение на территории России юлианский календарь в ночь на 1 января 1918 года (по старому стилю). И случилось «чудо» — сразу же наступило 14 января (уже по новому стилю).

Первое время старый Новый год отмечали те, кто был не восторге от советской власти, а также религиозные люди (поскольку Русская православная церковь переход на новый календарь так и не признала). Но шло время, и из фрондерского праздник постепенно стал просто милой отечественной традицией: отпраздновать Новый год так сказать на бис. Таким он и остается до сих пор: отмечают старый Новый год в России и в странах бывшего СССР, а также за границей там, где много россиян.

Традиции этого праздника вполне новогодние, в том числе с упоминанием восточного символа наступающего года — Тигра. Угощение традиционное — оливье, селедка под шубой, мясные блюда, красная икра, мандарины, сладости, шампанское. Наряды тоже не регламентируются: в этом году в моде все «тигриное», но особые требования по части расцветки нарядов уже давно не соблюдаются. Как говорится, отмечайте как душе угодно!

Федеральное агентство новостей /

А после боя курантов не лишне поздравить празднующих родных и близких, друзей и коллег. Предлагаем несколько вариантов коротких прикольных поздравлений со старым Новым годом, которые можно послать в чат в мессенджере или в виде SMS-сообщения.

***

По новому календарю

Живем уже давно,

Но только Новый год

Два раза нам встречать дано.

Второй нам шанс дает судьба

Желанье загадать,

Собраться вновь вокруг стола,

Любви всем пожелать.

Стремитесь шанс не упустить

И снова встретить Тигра год.

Чтоб год ушедший отпустить

И смело двигаться вперед!

***

Провожали-провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год — проказник:

Проложил к сердцам маршрут.

Снова всех мы поздравляем

И желаем всем любви,

Беззаботного веселья,

Радости и красоты!

Федеральное агентство новостей /

***

Наконец мы снова вместе

В старый Новый год.

Пусть печали все уходят,

Радость пусть придет.

И удача к нам прибудет,

И любовь зайдет,

Пусть все будут счастливы в старый Новый год!

***

Только печень отдохнула,

И утих в ушах салют,

Вновь веселье к нам шагнуло —

Здравствуй старый Новый год!

Его встретим мы отменно

И проводим от души,

Пусть он много-много денег

Подарить нам поспешит!

***

Любит старый год шалить,

Хочет жизнь себе продлить,

Вместе с Новым годом скачет,

Седину свою он прячет!

Ждет он наслаждений,

Хочет развлечений,

Чтобы дедушке помочь,

Веселимся мы всю ночь!