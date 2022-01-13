Захарова: США продолжают наращивать поставки вооружения на Украину

Москва, 13 января. НАТО во главе с США продолжает увеличивать поставки вооружения Киеву. Такие действия повышают напряженность в Донбассе, заявила 13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что, вопреки стремлению Вашингтона к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, Белый дом в конце декабря 2021 года дополнительно выделил 200 тысяч долларов на поставку боеприпасов и различного вооружения Киеву.

«Предполагается также расширение номенклатуры поставляемых вооружений, наращивание усилий по подготовке военнослужащих и реформированию вооруженных сил Украины», — добавила дипломат.

По мнению Марии Захаровой, Минские соглашения являются «живительной таблеткой» для Украины. Киев должен задуматься, как он будет существовать, если продолжит игнорировать эти договоренности.