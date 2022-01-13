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Штормовой ветер и высота волн до 1,7 метра ожидаются в Азовском море

  /   Обновлено: 13 января 2022 17:44
Общество
Штормовой ветер и высота волн до 1,7 метра ожидаются в Азовском море
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Ростов-на-Дону, 13 января. Штормовой ветер и подъем уровня воды ожидаются в Азовском море 14 и 15 января. Об этом предупредила группа морского прогнозирования ОМЧП «Северо- Кавказского УГМС».

Усиление ветра ожидается в восточной половине Азовского моря с 15:00-17:00, до конца суток 14 января и в ночь на 15 января. Воздушные массы придут с западной и юго-западной стороны, а 15 января ветер сменится на северо-западный. При этом порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Местами ветер может дуть со скоростью от 23 до 28 метров в секунду, особенно в ночное время.

Высота волн составит от 1,2 до 1,7 метров. При этом ночью и утром в Таганрогском заливе повышена вероятность обледенения судов. Также в восточной половине Азовского моря прогнозируется подъем воды до неблагоприятных отметок.

Сильные морозы, тем временем, наблюдаются в московском регионе. Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нового года в российской столице.

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