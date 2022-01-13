Волочкова обвинила Большой театр в развращении юных балерин

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что танцовщицы в Большом театре подвергаются насилию в подростковом возрасте. Звезда поделилась неожиданными откровениями в шоу «Что было дальше?».

Волочкова стала гостьей в новом эпизоде проекта «ЧБД» на YouTube, несмотря на разницу в возрасте с ведущими комиками. Во время беседы артистка решила поднять тему напряженных отношений с Большим театром, конфликт с которым длится уже несколько лет. Волочкова зачитала провокационное стихотворение, в котором неожиданно обвинила театр в развращении 14-летних балерин.

«А вы на сцене лица их видали? Грустные, печальные глаза. Ой, вы бы знали», — заявила балерина.

Волочкова также призналась, что самостоятельно сочинила стихотворение.

Несмотря на экспрессивное поведение в комедийном проекте, балерина решила отказаться от эпатажа в повседневной жизни с начала романа с новым избранником. Психолог Филипп Литвиненко предположил, что Волочковой больше не интересно самовыражаться через повторяющиеся провокационные высказывания и поведение.