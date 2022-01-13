Захарова: РФ призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию ситуации на границе

Москва, 13 января. Обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана вызывает беспокойство в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва призывает Баку и Ереван отказаться от применения силы в разрешении конфликтных ситуаций. Все вопросы следует решать путем мирного урегулирования, подчеркнула спикер МИД РФ.

«Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В организации отметили, что стороны должны отказаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу.