«Поставить «Спутник V» с его двумя дозами вакцины»: назван лучший способ защититься от «Омикрона»

Новый штамм коронавируса «Омикрон», случаи которого уже зарегистрированы в России, к середине февраля, предположительно, должен вытеснить вариант «Дельта». О том, как следует подготовиться к новой волне COVID-19, в интервью ФАН рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

«Омикрон» имеет больше 30 мутаций в спайковом (шиповидном) белке, который отвечает за обход иммунитета. Ученые считают, что появление подобного рода штамма вируса с необычно большим числом мутаций — результат крайне запущенной продолжительной болезни в организме пациента, страдающего иммунодефицитом (ВИЧ-инфицированного, возможно, в стадии СПИДа). Благодаря ей, вирус мог мутировать несколько месяцев, и в результате отбора у него развилась способность куда лучше обходить иммунную защиту человека по сравнению с известными до него аналогами SARS-CoV-2.

«Данный штамм в состоянии передаваться от человека к человеку, даже если оба они вакцинированы, — отметил Альтштейн. — Это известно благодаря тому, что даже в странах с большой долей привитого населения растет темп заболеваемости. Это означает, что вакцина слабо помогает от заражения. Но она все еще защищает от тяжелого хода болезни и смерти!»

По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность «Омикрона» составляет 0,1%. Он также дал совет россиянам, как именно им лучше всего ревакцинироваться. Напомним, что действие вакцины длится в среднем до полугода.

Федеральное агентство новостей /

«Разумеется, если есть возможность поставить «Спутник V» с его двумя дозами вакцины, то следует ей воспользоваться, — заметил эксперт. — Но подойдет и «Спутник Лайт» — это, я напомню, первый компонент «Спутника V».

Собеседник ФАН отметил, что даже ревакцинированные «свежей» прививкой люди могут с большой вероятностью заболеть.

«Однако судьба их будет сильно отличаться от судьбы тех, кто решил не ставить себе укол, — подчеркнул Альтштейн. — Они будут выздоравливать — а не вакцинированные, возможно, что и нет».

Ранее научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовал фотографии штамма коронавируса «Омикрон».

Федеральное агентство новостей