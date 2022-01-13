МИД России счел внутренним делом Казахстана назначение Умарова на пост министра информации

Москва, 13 января. Решение властей Казахстана назначить в качестве министра информации госдеятеля Аскара Умарова является внутренним делом страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Казахстанский чиновник уже привлекал внимание прессы из-за негативных высказываний в адрес россиян. Указ о его назначении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Захарова прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что правительство Казахстана нацелено на углубление дружественных связей с Москвой.

«Назначение членов правительства — это суверенная прерогатива и внутреннее дело любого государства, суверенного и независимого», — заявила дипломат в беседе с журналистами.

Ранее Умаров подчеркивал в соцсетях, что сотрудничество с Россией очень важно для Казахстана. Он также отвергал все обвинения в русофобии.