МИД Белоруссии утвердил Бориса Грызлова на должность посла России в республике

Минск, 13 января. Министерство иностранных дел Белоруссии согласовало кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в республике. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь со ссылкой на информированный источник.

Российский политик будет представлять интересы Москвы в Белоруссии вместо своего предшественника Евгения Лукьянова. Грызлов может приступить к выполнению новых обязанностей в ближайшее время.

Как стало известно ранее, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов был одобрен на должность посла в Белоруссии профильным комитетом по делам СНГ. Он станет десятым руководителем российского диппредставительства в Минске.