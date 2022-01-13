Публицист Мармазов об итогах Совета Россия — НАТО: Конец 30-летних маневров

Публицист Руслан Мармазов в авторской колонке для ФАН размышляет об итогах непростых переговоров между Россией и НАТО, состоявшихся в Брюсселе. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Конец 30-летних маневров. Колонка Руслана Мармазова об итогах Совета Россия — НАТО

«Забавно, конечно, что глава нашей делегации на переговорах с норвежцем [Йенсом] Столтенбергом — сын генерал-полковника КГБ В. Ф. Грушко, лично завербовавшего видного норвежского дипломата Трехольта в 1980-е — знаменитое дело было. А самого Столтенберга тогда завербовать не удалось — в полицию побежал».

Такой интересный акцент сделал один из ветеранов спецслужб в социальных сетях, подводя итоги Совета НАТО — Россия.

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Казалось бы, мизерный абзац, а сразу приходит понимание, до чего же давняя, непростая, многослойная и, разумеется, отнюдь не дружеская это история — взаимоотношения нашей страны с самым мощным военным блоком планеты. Не первое поколение талантливых русских людей всем этим занимается! И сейчас процесс вышел на качественно новый виток. Достаточно честный, кстати сказать. Оттого и особенно тревожный. Но явно требующий продолжения.

Завершились 30-летние (плюс-минус, разумеется) военно-политические маневры, в ходе которых НАТО делала вид, что не считает Россию врагом, а Россия делала вид, что даже верит в благие, а главное — исключительно мирные намерения НАТО.

Главное достижение исторического теперь уже совета заключается в том, что сброшен последний жалкий лоскуток, оставшийся от обширного покрывала иллюзий, в которое так долго заворачивали этот процесс. Правда предстала во всей своей неприглядной наготе. В воздухе остро запахло войной, отнюдь не только холодной.

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале с удивительно созвучным ситуации названием «Армагеддоныч» написал следующее:

«Похоже, драка будет, и час ее начала все ближе и ближе. А в ней нам их побеждать надо. Любой ценой».

Хорошая фраза, показательная. Очень в духе момента. В ней содержание иллюзий стремится к нулю.

Собственно, а вы ждали чего-то прорывного, причем в позитивном смысле, от общения в Брюсселе? Думаю, вряд ли. Вот и я тоже.

Трудно было представить, согласитесь, что представители России скажут, например, что же вы творите, зачем Украину тащите в НАТО? Нам, дескать, это по всем параметрам неприятно, не говоря о том, что подлетное время ваших ракет до Москвы становится символическим, а до Воронежа — микроскопическим.

А представители НАТО нахохлятся, задумаются, а потом и молвят человеческими голосами:

«Ведь и верно, свинство это, самое натуральное с нашей стороны. Как-то не подумали… Но теперь все поняли, ни в какое НАТО Украину брать не станем, и Грузию тоже. А еще прибалтов оттуда погоним, а если хотите, то и поляков с румынами. Все же ради мира на земле!»

Случись нечто подобное, человечество от неожиданности замерло бы в немом восторге. А потом дружно сорвалось бы в овацию. Но нет, все прошло по накатанному сценарию.

Федеральное агентство новостей /

НАТО понимает под безопасностью только свою безопасность. И это логично. С чего бы военному блоку беспокоиться о странах, которые в него не входят? Собственно, даже и к тем, кто в Альянс входит, и то отношение дифференцированное. Пойди НАТО на обострение с Россией, первыми «огребут» как раз поляки с прибалтами и прочими «младшими компаньонами» по блоку. Об Украине с Грузией и говорить нечего. Они буфер из дешевого пушечного мяса между «старшими» партнерами, хозяевами и благодетелями и Россией. «Самый старший» и вовсе собирается за океаном отсидеться, если что. От того, так и дерзит безудержно…

Короче говоря, безопасность, по версии НАТО — только для НАТО. С этим определились, верно? Но и Россию, раз так, должна интересовать только собственная безопасность. Справедливо? Да. Но только не с точки зрения коллективного Запада.

За упомянутые 30 лет кое-кто привык к безропотной России. Даже не безропотной, а маниакально-доверчивой, что ли. Но она изменилась, Россия-то, и сосредоточилась на своих интересах. Может быть, пока и не на всех, но на многих, на самых главных. Вопрос выживания ведь довольно важный, давайте согласимся.

Нет «Верхней Вольты с ракетами», нет «страны-бензоколонки»… Есть Россия. Причем, да, с ракетами, да еще с такими, до которых многим еще тарабанить, как медным котелкам. И да, с собственной «бензоколонкой», вполне приличной (сюда же и газ отнесем, и еще кое-что полезное). Но главное, есть Россия с жестким собственным мнением. И если у НАТО соображалка сработает, значит, свой стиль общения свысока им придется стремительно менять.

Если не сработает…

«Зачем нам мир без России?» — эта цитата Владимира Путина должна быть выбита над входом в штаб-квартиру НАТО.

Тогда, может быть, к тамошним деятелям какое-то понимание придет.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Расшалившись и заигравшись в однополярном мире, коллективный Запад уже даже сам стал верить в ересь, которую озвучивает. Допустим, на голубом глазу сообщает, что НАТО — оборонительный блок. И решительно не видит примеров обратного. Договорились до того, что вспомнили бомбардировки Югославии 1999 года, которые, вообразите только степень цинизма, проводились «во благо» тамошним жителям. А сербы американцев с их присными и сейчас проклинают, это я наверняка знаю.

Как вы думаете, может НАТО повторить «югославский сценарий» по отношению к России? Я считаю — легко и даже с известной степенью удовольствия. Но только, если будет не страшно получить «ответку» такого масштаба, что не обрадуешься. На этот момент — боятся. Не рискуют! Иначе давно бы уже бомбили наши города под аккомпанемент рассказов, что это все только «на пользу населению России».

Боятся и пусть боятся дальше. К сожалению, нет против этой публики другой аргументации. Но для этого, конечно, жесткой риторики на дипломатической арене недостаточно. За суровыми словами наступает черед конкретных дел. Полагаю, вскоре мы их увидим.