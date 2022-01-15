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Ожидать чуда не стоит: повышенные темпы инфляции в мире продлятся еще полгода

Экономика
Ожидать чуда не стоит: повышенные темпы инфляции в мире продлятся еще полгода
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пандемия коронавируса стала причиной повышенных темпов инфляции в мире. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Показатель годовой инфляция в США по итогам декабря прошлого года составил 7% и стал максимальным с июня 1982-го.

«Думаю, это явление, захватившее всю мировую экономику, связано с тем, что восстановительные процессы после спада, вызванного пандемией коронавируса, развиваются очень неравномерно. Нарушаются воспроизводственные связи между различными территориями и отраслями мирового хозяйства. Это вызывает временный дефицит многих видов продукции. Соответственно, это ведет к росту цен на них», — сообщил эксперт.

Андрей Колганов обратил внимание на еще одно важное обстоятельство.

«Особенно большой рост цен произошел на сырьевые и энергетические товары. Поскольку сырье и энергия составляют значительную часть издержек производства других товаров, это вызвало рост цен и на продукты с высокой степенью переработки. К этому прибавился рост продовольственных цен, связанных как с неурожаями прошлых лет, так и со сбоями в работе аграрного сектора, также вызванными пандемией коронавируса», — пояснил собеседник ФАН.

Повышенные темпы инфляции в мире продлятся еще как минимум полгода: экономист Колганов
Из личного архива Андрея Колганова /

Он предположил, как долго может продлиться сложившаяся ситуация в мировой экономике.

«Я думаю, это затянется еще на полгода, а может быть, и больше. Ожидать скорой нормализации я бы не стал.  Некоторое время нам придется сталкиваться с повышенным темпом инфляции», — подытожил экономист.

Ранее Андрей Колганов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ об энергетическом кризисе в Европе из-за дефицита российского газа. По его мнению, британские промышленники несут убытки из-за своего ошибочного решения приобретать голубое топливо по краткосрочным контрактам.

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