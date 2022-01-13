Президент Эстонии Карис: страны Балтии вступили в НАТО из-за гарантий безопасности

Таллин, 13 января. Страны Балтии присоединились к НАТО, потому что стремились обеспечить свою безопасность и разделяли ценности коллективного Запада. С таким заявлением выступил президент Эстонии Алар Карис.

Политик напомнил, что Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса в 2004 году, и основной причиной для такого решения стала именно возможность обеспечить неприкосновенность своих рубежей за счет кооперации с более крупными державами. Также, как отмечает Карис, для официального Таллина очень важно обсуждать текущие угрозы глобальной безопасности с другими мировыми лидерами.

«Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины», — отметил президент Эстонии.

Отношение эстонского истеблишмента к руководству НАТО достаточно неоднородное. Ранее премьер-министр республики Кая Каллас в интервью Le Figaro пожаловалась, что государства Балтии не были приглашены за стол переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Подобное отношение к малым странам возмутительно, заявила чиновница.