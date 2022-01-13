Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:49
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
18:39
Весь мир
OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
18:39
Армия
Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии проведут двусторонние морские учения PASSEX
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шойгу: ввод миротворцев ОДКБ позволил высвободить около 1600 силовиков Казахстана

Армия
Шойгу: ввод миротворцев ОДКБ позволил высвободить около 1600 силовиков Казахстана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 января. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что в первые дни миротворцы ОДКБ высвободили в Казахстане около 1600 сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующее заявление министр сделал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Шойгу доложил ему об итогах миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает телеканал «Звезда».

«За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — сказал глава военного ведомства.

Ранее Путин сообщил, что миротворческие силы сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. По его словам, контингент ОДКБ успешно справился со своей миссией.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу: ввод миротворцев ОДКБ позволил высвободить около 1600 силовиков Казахстана
минобороны рф шойгу миротворцы
Комментировать