Шойгу: ввод миротворцев ОДКБ позволил высвободить около 1600 силовиков Казахстана

Москва, 13 января. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что в первые дни миротворцы ОДКБ высвободили в Казахстане около 1600 сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующее заявление министр сделал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Шойгу доложил ему об итогах миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает телеканал «Звезда».

«За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — сказал глава военного ведомства.

Ранее Путин сообщил, что миротворческие силы сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. По его словам, контингент ОДКБ успешно справился со своей миссией.