Глава минэкономики Ливии объявил о подготовке инвестиционного плана

Триполи, 13 января. Министр экономики и торговли переходного Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж объявил, что реализация инвестиционного плана начнется с южного региона страны.

Согласно сообщению ведомства, заявление озвучено во время встречи с заместителем премьер-министра Рамаданом Буджанахом и главой Управления по поощрению инвестиций Джамалем ан-Нувайсри. Чиновники обсудили карту по развитию бизнеса в североафриканском государстве.

Мероприятие прошло в рамках завершения разработки министерством инвестиционного плана. Аль-Хувейдж подчеркнул, что его осуществление начнется с богатого природными ресурсами южного региона.

Стороны поговорили о поиске источников финансирования целевых инициатив, создании свободных зон и активизации транзитной торговли. Они также коснулись стимулирования частного сектора к участию в реализации карты.

Затронуты проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на юге государства, и способы их разрешения. Обсужден ряд инвестиционных проектов в сферах промышленности, туризма и коммерции, ориентированных на южный регион, и механизм их осуществления.

Ранее министр финансов Ливии Халед аль-Мабрук рассмотрел пояснительную записку к госбюджету на текущий 2022 год. Подчеркнута важность включения в проект некоторых обязательств, оставшихся невыполненными на протяжении предыдущих лет.