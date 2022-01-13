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Аршавин считает, что 38-летний Жирков может сыграть на ЧМ в Катаре

  /   Обновлено: 13 января 2022 18:03
Спорт
Аршавин считает, что 38-летний Жирков может сыграть на ЧМ в Катаре
vk.com/zenit  /  Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 13 января. Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал переход своего бывшего партнера по национальной команде Юрия Жиркова в «Химки».

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России признался, что рад за 38-летнего защитника Жиркова, который заключил контракт с подмосковными «Химками». Об этом обладатель Кубка УЕФА рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар», — подчеркнул Аршавин.

О переходе Жиркова в «Химки» накануне сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. Защитник подписал контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

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футбол аршавин химки жирков сборная россии
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