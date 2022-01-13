Глава Счетной палаты оценил вероятность выплат на фоне распространения штамма «Омикрон»

Москва, 13 января. Определить последствия, которые будет иметь экономика России из-за распространения штамма «Омикрон», на данном этапе невозможно. Поэтому говорить о каких-либо выплатах населению пока рано, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он считает, что именно сейчас не стоит пересматривать прогноз ВВП или объявлять о массовой компенсации. Однако, если это потребуется, то власти задействуют опыт, полученный ранее.

«Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна "Омикрона" серьезно изменит тенденции в экономике», — отметил Кудрин, общаясь с журналистами на полях Гайдаровского форума.

Глава Счетной палаты ранее назвал игрой законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России. По его словам, ограничения обусловлены определенными действиями Москвы в военной области.