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Политолог Гаспарян оценил странный экономический выпад Литвы в адрес Минска по просьбе Тихановской

Экономика
Политолог Гаспарян оценил странный экономический выпад Литвы в адрес Минска по просьбе Тихановской
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Вильнюс, 13 января. Очередная попытка «экономического удушения» Белоруссии со стороны Литвы вызывает лишь смех и искреннее недоумение.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Sputnik на русском» поделился политолог Армен Гаспарян, саркастично отметив, что наблюдать за попытками самоубийства Литвы с каждым днем становится все интереснее и интереснее.

Эксперт напомнил, что на днях неудавшийся лидер белорусского майдана Светлана Тихановская, пригретая Литвой, уговорила своих покровителей нанести еще один «сокрушительный удар» по экономике Белоруссии. Вильнюс решил расторгнуть контракт на транзит продукции «Беларуськалия». Гаспарян отметил, что в компетентности Тихановской никогда не сомневался, но глупость литовского президента Науседы, пробившего немаленькую дыру в госбюджете своим решением, вызывает, мягко говоря недоумение. Хотя бы минимальными знаниями чиновник такого уровня должен обладать, понимая откуда идут основные поступления в казну.

Политолог Гаспарян оценил странный экономический выпад Литвы в адрес Минска по просьбе Тихановской
nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

«Тихановская уговорила Науседу расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия. Так они, мол, удушат экономику Белоруссии. С Тихановской-то взятки гладки — она никогда и не хвасталась обширными познаниями в чем-либо помимо домашнего хозяйства. Но Науседа ведь согласился, выставив себя дураком. Внимание, урок арифметики для недалеких политиканов. Транзит продукции «Беларуськалия» являлся составной частью бюджета Литвы. Причем очень сладкой. Вопрос — чем собираетесь затыкать дыру в бюджете? Кальсонами Тихановской? Или ночным колпаком Латушко? Странный и абсурдный выпад Вильнюса против Минска только ускорит отправление всей Литвы в мир иной», — констатировал глупость литовского руководства Гаспарян.

Политолог добавил, что максимум через пару месяцев немногие оставшиеся экономисты в литовском правительстве подсчитают убытки и просто взвоют. При этом можно не сомневаться, что в своем бедственном положении Вильнюс в конце концов обвинит Белоруссию. Такова уж дикая и абсурдная природа литовской политики.

Ранее блогер Шарий оценил «подколку» замминистра иностранных дел РФ Грушко в адрес Украины и США.

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Все новости / Экономика / Политолог Гаспарян оценил странный экономический выпад Литвы в адрес Минска по просьбе Тихановской
белоруссия транзит литва науседа Тихановская беларуськалий
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