Это не «живая вакцина»: профессор Альтштейн развеял миф о безопасности штамма «Омикрон»

Весь мир постепенно накрывает волна нового коронавирусного штамма — «Омикрона», отличающегося большим количеством мутаций даже по сравнению с вариантом «Дельта». Советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн рассказал в интервью для ФАН, что ожидать россиянам с приходом «модернизированного» варианта опасной болезни, уже два года терзающей нашу планету.

«Во всем мире пандемия сейчас движется вперед силами «Омикрона» — «Дельта» отступает, но в России пока несколько иная картина, — заметил Альтштейн. — У нас по-прежнему много заболевших с «Дельтой», и именно она на данный момент формирует кривую заболеваемости. Однако хватает и случаев с «Омикроном», и, по всей видимости, в ближайшие несколько недель под его влиянием окажется и наша страна».

Вирусолог подчеркнул, что «Омикрон» во много раз заразнее «Дельты». По его словам, если «Дельта» и другие штаммы давали в день по 900 тысяч заболевших, «то с «Омикроном» мы достигли рекордных цифр в 3 миллиона и больше». Также эксперт опроверг расхожие слухи о «безопасности» нового варианта коронавируса.

Федеральное агентство новостей /

«Летальность его ниже, но назвать «Омикрон» «живой вакциной» точно нельзя, — подчеркнул собеседник ФАН. — При таком количестве заражений определенный процент все равно будут составлять тяжелые больные. В итоге на круг мы будем получать столько же смертей, как и с «Дельтой» — а может быть даже и больше».

Вместе с тем, Альтштейн отметил, что российская медицина готова к появлению более заразного варианта вируса

«Меры предосторожности остаются те же: мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование. Но самое важное — это вакцинация!» — резюмировал вирусолог.

Ранее научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовал фотографии штамма коронавируса «Омикрон»

Федеральное агентство новостей