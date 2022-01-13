Детская песня Baby Shark Dance установила рекорд по просмотрам на YouTube

Москва, 13 января. Видео с детской песней Baby Shark Dance первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на сервисе YouTube. Об этом сообщила южнокорейская компания Pinkfong, создавшая ролик.

Дети в видео поют и делают зарядку в виде танца на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью. Ролик набрал уже более 10 002 442 795 просмотров.

«Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его», — сообщила компания в своем официальном аккаунте в Facebook.

Песня была выпущена летом 2016 года и сразу же стала вирусной из-за легко запоминающегося мотива и простого текста. Видео попало в Книгу рекордов Гиннесса из-за рекордного числа просмотров на YouTube в ноябре 2020 года, удерживает свое лидерство до сих пор.

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