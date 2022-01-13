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Детская песня Baby Shark Dance установила рекорд по просмотрам на YouTube

  /   Обновлено: 13 января 2022 17:38
Общество
Детская песня Baby Shark Dance установила рекорд по просмотрам на YouTube
pixabay.com

Москва, 13 января. Видео с детской песней Baby Shark Dance первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на сервисе YouTube. Об этом сообщила южнокорейская компания Pinkfong, создавшая ролик.

Дети в видео поют и делают зарядку в виде танца на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью. Ролик набрал уже более 10 002 442 795 просмотров.

«Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его», — сообщила компания в своем официальном аккаунте в Facebook.

Песня была выпущена летом 2016 года и сразу же стала вирусной из-за легко запоминающегося мотива и простого текста. Видео попало в Книгу рекордов Гиннесса из-за рекордного числа просмотров на YouTube в ноябре 2020 года, удерживает свое лидерство до сих пор.

Ранее фильм «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам на стриминговой платформе Netflix. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей Райан Рейнольдс в своем аккаунте в Twitter.

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