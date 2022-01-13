В минувшем году российские регионы развивали авиакосмические технологии и открывали заводы

Москва, 13 января. Эксперты издания «Капитал страны» подготовили обобщающий обзор примечательных событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувший 2021 год.

В Свердловской области был испытан демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя. Демонстратор состоит из 16 экспериментальных жидкостных двигателей для ракет. Такая конструкции позволит запускать ракеты каждые 24 часа.

Разработка демонстратора нового авиадвигателя ПД-35 для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов ведется в Пермском крае. Это первый отечественный двигатель подобного класса.

В Иркутской области с аэродрома Иркутского авиационного завода поднялся в воздух лайнер МС-21-300 с крыльями, полностью выполненными из полимерных композиционных материалов российского производства.

Первая очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода запущена в Амурской области. Проектная мощность этого газоперерабатывающего завода составит 42 миллиарда кубических метров продукции в год.

В Москве была запущена не имеющая аналогов в мире термоядерная установка, созданная в Курчатовском институте. Тороидальная камера с магнитными катушками Токамак Т-15МД имеет уникальные технические параметры и является неотъемлемой частью международного термоядерного проекта ITER.

В Краснодарском крае Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) завершил работы по изготовлению обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли для крупнейшего российского производителя авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов».

Завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus открылся в Татарстане. До сих пор единичные экземпляры этих автомобилей собирались на московской площадке разработчика (Государственный научный центр России ФГУП НАМИ).

В Мурманской области идет разработка крупнейшего в Европе месторождения платиноидов «Федорова Тундра». Его запасы оцениваются в 350 тонн металлов платиновой группы. Также месторождение содержит небольшие объемы меди, никеля и золота.

Ходовые испытания танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов» успешно завершены в Приморье. Это судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Такие «зеленые» танкеры строятся в России впервые. Они способны работать как на традиционном, так и на экологически чистом сжиженном природном газе.

В деревне Семеновское Ярославской области компания «АМТ» приступила к возведению жилого комплекса. Особенностью построек является то, что их строительство домов ведется с помощью 3D-принтера, который изготовили специалисты компании.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале упоминались самые значимые события в регионах России, произошедшие в предновогоднюю неделю — с 24 по 31 декабря 2021 года.