Доверие турок к Эрдогану снижается из-за экономических проблем

Организация тюркских государств и Турция поддержали официальную позицию Казахстана по событиям в стране; турецкие власти наказывают журналистов за нелояльность; националисты убили сирийского беженца в Стамбуле; министр обороны Турции пожаловался на разобщенность в рядах НАТО. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Согласно «Отчету о перспективах мировой экономики» Всемирного банка, экономический рост Турции, который в 2021 году составил 9,5%, в 2022-м снизится до 2% и увеличится до 3% в 2023-м. Ранее ВБ прогнозировал для Турции рост экономики в этом году в 4,5%.

Причину пересмотра своих прогнозов Всемирный банк объяснил тем, что восстановлению благосостояния в странах с развивающейся экономикой угрожают высокий уровень долга, растущее неравенство доходов и новые штаммы коронавируса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на последних выборах в 2018 году получил более 52% голосов. Однако сегодня уровень одобрения его деятельности в качестве главы государства, согласно исследованию компании Metropoll, упал ниже 39%.

Другой опрос, проведенный Центром социально-политических полевых исследований (Sosyo Politik), показал, что поддержка «Партии справедливости и развития» (ПСР), которой руководит президент Турции, также упала — до 27%. Деятельность ее союзника — «Партии националистического движения» (ПНД) — одобряют 6,3%. В 2018 году уровень поддержки ПСР и ПНД составлял 37% и 7,3% соответственно.

Между тем, согласно этому же опросу, основная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП) набирает 22,9%, «Хорошая партия» — 10,3%, а курдская «Партия демократии народов» (ПДН) — 9,4%.

По данным январского опроса компании ORC Research, поддержка альянса ПСР и ПНД упала до 38,7%, а общая поддержка фракций «Хорошая партия» и РНП выросла до 39,5%.

Согласно заявлению Союза журналистов Турции, забастовка сотрудников стамбульского бюро BBC начнется в пятницу, 14 января.

Гекхан Дурмуш, председатель Союза журналистов Турции, заявил, что главным требованием сотрудников BBC является изменение регулирования зарплат таким образом, чтобы они сохраняли свою покупательную способность в период сложной экономической обстановки в стране. По его словам, британская компания повышала оплату труда в 2020 году ниже уровня инфляции, а на последних переговорах предложение по индексации составляло около 14%. Стоит отметить, что уровень официальной годовой инфляции в Турции в январе составил более 35%.

As the collective bargaining between the BBC Turkish and the Journalists’ Union of Turkey (TGS) has ended in a deadlock, the employees of the BBC İstanbul office will go on strike tomorrow, on January 14 https://t.co/YgLsa99XrF pic.twitter.com/vWzW8lmamL