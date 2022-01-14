Доверие турок к Эрдогану снижается из-за экономических проблем

Организация тюркских государств и Турция поддержали официальную позицию Казахстана по событиям в стране; турецкие власти наказывают журналистов за нелояльность; националисты убили сирийского беженца в Стамбуле; министр обороны Турции пожаловался на разобщенность в рядах НАТО. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Новый прогноз Всемирного банка

Согласно «Отчету о перспективах мировой экономики» Всемирного банка, экономический рост Турции, который в 2021 году составил 9,5%, в 2022-м снизится до 2% и увеличится до 3% в 2023-м. Ранее ВБ прогнозировал для Турции рост экономики в этом году в 4,5%.

Причину пересмотра своих прогнозов Всемирный банк объяснил тем, что восстановлению благосостояния в странах с развивающейся экономикой угрожают высокий уровень долга, растущее неравенство доходов и новые штаммы коронавируса.

Dünya Bankası Türkiye için 2022 büyüme tahminini %4,5'ten %2'ye revize etti. Cari işlemler dengesi Kasım’da 2,7 milyar USD açık verdi. Bugün ABD’de Aralık ayı TÜFE enflasyonu açıklanacak. https://t.co/Rjh9fKApIB pic.twitter.com/eLkDp0LvQB — ekonomi.isbank (@ekonomi_isbank) January 12, 2022

Эрдоган теряет поддержку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на последних выборах в 2018 году получил более 52% голосов. Однако сегодня уровень одобрения его деятельности в качестве главы государства, согласно исследованию компании Metropoll, упал ниже 39%.

Другой опрос, проведенный Центром социально-политических полевых исследований (Sosyo Politik), показал, что поддержка «Партии справедливости и развития» (ПСР), которой руководит президент Турции, также упала — до 27%. Деятельность ее союзника — «Партии националистического движения» (ПНД) — одобряют 6,3%. В 2018 году уровень поддержки ПСР и ПНД составлял 37% и 7,3% соответственно.

Между тем, согласно этому же опросу, основная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП) набирает 22,9%, «Хорошая партия» — 10,3%, а курдская «Партия демократии народов» (ПДН) — 9,4%.

По данным январского опроса компании ORC Research, поддержка альянса ПСР и ПНД упала до 38,7%, а общая поддержка фракций «Хорошая партия» и РНП выросла до 39,5%.

Erdoğan’ın ekonomi hamleleri üzerine araştırma yaptılar: Destek azalıyorhttps://t.co/JxNnZfjrmk — Sözcü (@gazetesozcu) January 13, 2022

Забастовка журналистов

Согласно заявлению Союза журналистов Турции, забастовка сотрудников стамбульского бюро BBC начнется в пятницу, 14 января.

«Руководство BBC проигнорировало требования сотрудников офиса в Стамбуле и не стало садиться за стол переговоров, несмотря на все наши конструктивные усилия. Мы добьемся своих прав!», — говорится в сообщении союза.

Гекхан Дурмуш, председатель Союза журналистов Турции, заявил, что главным требованием сотрудников BBC является изменение регулирования зарплат таким образом, чтобы они сохраняли свою покупательную способность в период сложной экономической обстановки в стране. По его словам, британская компания повышала оплату труда в 2020 году ниже уровня инфляции, а на последних переговорах предложение по индексации составляло около 14%. Стоит отметить, что уровень официальной годовой инфляции в Турции в январе составил более 35%.

As the collective bargaining between the BBC Turkish and the Journalists’ Union of Turkey (TGS) has ended in a deadlock, the employees of the BBC İstanbul office will go on strike tomorrow, on January 14 https://t.co/YgLsa99XrF pic.twitter.com/vWzW8lmamL — bianet English (@bianet_eng) January 13, 2022

Призыв лидера националистов

Председатель «Партии националистического движения» Девлет Бахчели, заявил, что «не может ни секунды терпеть существование «Партии демократии народов».

«Мы не хотим видеть в политической и демократической жизни Турции партию, которая ведет пропаганду Курдистана и вербует последователей для террористической организации», — заявил он, выступая на собрании ПНД.

Бахчели назвал главной проблемой Турции сепаратизм курдов и призвал Конституционный суд страны закрыть ПДН.

Bahçeli’den HDP’li vekile sert sözler…



Devlet Bahçeli: Teröristi TBMM’de istemiyoruz pic.twitter.com/2tGiLVJ00L — A Haber (@Ahaber) January 11, 2022

Курды против Бахчели

Члены различных организаций в юго-восточной курдской провинции Диярбакыр выступили против планов властей Турции создать парк имени действующего председателя крайне правой «Партии националистического движения» Девлета Бахчели на горе Кырклар, одном из важных центров города. В протесте участвовали представители Ассоциации культуры и искусства Диджле, Городского театра Амед, Экологического движения Месопотамии, Движения свободных женщин (TJA), «Партии демократических регионов» (DBP), «Партии демократии народов» и других неправительственных организаций.

Глава Культурной ассоциации Диджле Фырат Супхи Орхан, выступая от имени курдской общины, заявил, что назвать какой-либо объект в Диярбакыре именем Бахчели, который прямо враждебен курдскому народу, является неуважением к населению этого региона и большим оскорблением для жителей города.

Бахчели является ярым противником курдской самоидентичности, он требует запретить курдам вести политическую деятельность и закрыть «Партию демократии народов».

Diyarbakır'a yapılacak olan 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na tepki: Karardan vazgeçinhttps://t.co/y6yAMwf7XZ pic.twitter.com/6Hd0PySOba — soL Haber (@solhaberportali) January 11, 2022

Убийство сирийца в ​​Стамбуле

Наиф Эльнаиф, беженец из Сирии, проживавший в районе Байрампаша в Стамбуле, был убит расистской группой. Об этом говорится в заявлении Ассоциации прав человека (IHD). Новостные издания не освещали это событие, об инциденте стало известно только после заявления IHD.

По данным ассоциации, Эльнаиф был убит у себя в съемной квартире группой националистов, которые 10 января ворвались в его жилье с дубинками и ножами. В IHD также отметили, что в первые десять дней 2022 года они зафиксировали большое количество нападений ультраправых группировок на беженцев из Сирии по всей стране. Ассоциация прав человека призвала Генеральную прокуратуру Стамбула принять меры, чтобы пролить свет на участившиеся убийства на национальной почве, которые происходят в крупнейшем городе Турции.

???? Suriyeli mülteci, ırkçı grup tarafından öldürüldü



İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Bayrampaşa’da katledilen Suriyeli göçmen Naif Elnaif ile ilgili açıklama yaptı. Elnaif’in yaşadığı eve gelen ırkçı bir grup tarafından katledildiğini belirterek, savcılığa çağrı yaptı. pic.twitter.com/FbKEvULGO4 — dokuz8haber (@dokuz8haber) January 11, 2022

Специалисты бегут в Германию

Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за два десятилетия, стоимость жизни стремительно растет, а ситуация с правами человека оставляет желать лучшего. В результате беспрецедентное количество образованных рабочих бежит из страны в европейские государства, такие как Германия, и лишь немногие из оставшихся верят, что они когда-нибудь вернутся.

Об этом пишет обозреватель газеты Duvar Айнур Текин со ссылкой на мнения специалистов, проживающих в ФРГ. В своей статье он рассказывает о причинах, которые подтолкнули турецких граждан покинуть страну. В основном специалисты ссылаются на экономические трудности, дискриминацию в рабочей среде, низкую оплату труда и нереализованность в профессии.

Наказание за нелояльность

Депутат «Партии демократии и прогресса» Мустафа Йенероглу сделал заявление в День работающих журналистов, в котором рассказал о трудностях работы СМИ в Турции. По его словам, эта дата отмечается в атмосфере страха.

«Журналисты не могут свободно писать. Их произвольно судят и арестовывают. СМИ монополизированы», — говорит он.

По словам депутата, Турция находится на первом месте в списке стран, где в тюрьмах сидит наибольшее количество журналистов.

«Правительство считает репортеров, которые пытаются честно заниматься этой профессией, своими врагами и наказывает их», — добавил Йенероглу.

DEVA Partili Yeneroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı



"İktidar, gazetecilik mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan gazetecileri kendisine düşman olarak görüyor ve cezalandırıyor"https://t.co/rH8Wp8ipB8 pic.twitter.com/9qlVT8wlOD — KararHaber (@KararHaber) January 10, 2022

Разобщенность НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что некоторые страны НАТО «ослабляют» альянс, не продавая Анкаре оборонные компоненты. Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции на некоторых представителей турецкого оборонного ведомства и исключили страну из возглавляемой Вашингтоном программы создания истребителей F-35 после того, как Анкара приобрела российские ЗРС С-400.

Канада также аннулировала экспортные лицензии на беспилотные технологии для Турции в апреле прошлого года после того, как обнаружила, что это оборудование использовалось Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Европейские страны, включая Францию, Великобританию и Германию, приостановили экспорт оружия в Турцию еще в октябре 2019 года — после того, как Анкара начала операцию на севере Сирии против курдских боевиков.

Позиция по Казахстану

Турция поможет Казахстану как можно скорее установить мир и стабильность после общенациональных протестов, заявил в воскресенье, 9 января, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Для этого мы будем оказывать всевозможную поддержку как со стороны Турции, так и от Организации тюркских государств (ОТГ)», — сказал Чавушоглу.

ОТГ 11 января провела экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел стран-членов и наблюдателей. В документе, принятом по результатам собрания, говорится о поддержке официальной позиции Казахстана.

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