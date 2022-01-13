Управленческий кризис: «Талибан» ищет сотрудников в Пакистане

«У талибов кризис кадров», — пишет The New York Times. Как утверждает издание, боевики обратились за помощью к своему главному покровителю — Пакистану. Дело в том, что, несмотря на обещания сформировать в стране инклюзивное правительство, до сих пор государственные должности в Афганистане раздавались в качестве подарка преимущественно боевикам-пуштунам и тем, кто при прошлом режиме жил в изгнании в Пакистане. Однако прошло полгода, и в Кабуле осознали, что не все соратники по оружию обладают необходимыми для управления государством навыками.

Five months after their takeover of Afghanistan, the Taliban are grappling with the challenges of governance.



To help fill the vacancies left by government employees who have fled or refused to work, Taliban officials are reaching into Pakistan. https://t.co/iDst46kPF6 — New York Times World (@nytimesworld) January 13, 2022

NYT приводит историю Мохаммада Гайюра, занимавшего чиновническую должность в министерстве обороны первого талибского правительства (1996-2001). После того как американцы вошли в страну, он, как и многие его товарищи, бежал из Афганистана, поселился на юго-западе Пакистана, купил там дом и стал пекарем. А когда Кабул был снова захвачен «Талибаном»1 (запрещен в РФ), с Гайюром связались и сказали, что он нужен своей стране. Вот только не как пекарь, а как начальник кабульской полиции. Сегодня хлебных дел мастер руководит почти полутора тысячами вооруженных людей.

У нас есть работа

Сразу после падения Кабула в августе прошлого года, десятки тысяч афганцев бросили все и устремились прочь из страны. Паника была настолько сильной, что люди, пытаясь сбежать как можно дальше от новой власти, цеплялись за шасси улетающих самолетов — кадры облетели весь мир! Местная элита — политики, бизнесмены, управленцы, силовики, интеллектуалы — уехали в первую очередь, в результате чего в нестабильном государстве образовалось огромное количество вакансий. Лидеры «Талибана» даже приглашали на работу иностранцев, обещая им достойные зарплаты. Причем речь шла не только об управлении Афганистаном, но и о работе в сферах инфраструктуры, дипломатии, здравоохранения и образования.

The end to an honorable responsibility: I quit my job as Ambassador. It was an honor to represent AFG ???????? and my people.There are many reasons, personal and professional, but I don’t want to mention them here. I have handed over everything smoothly through a handover note. pic.twitter.com/a4A6y7yOBP — Javid Ahmad Qaem (@JavidQaem) January 10, 2022

Несколько дней назад посол Афганистана в Китае уволился, так как ему и всему персоналу дипведомства вот уже полгода не выплачивают заработную плату. В аналогичном положении оказались многие афганские госучреждения. Видя все это, высококвалифицированные специалисты не спешат покидать насиженные места ради «работы мечты» в Исламском эмирате Афганистан.

Вся надежда на Пакистан

В NYT отмечают, что Исламабад в течение многих лет публично отрицал, что тысячи боевиков «Талибана», чьи имена находятся в черных списках большинства стран, спокойно проживают в Пакистане, где владеют землей, ведут бизнес и чувствуют себя в полной безопасности.

Однако после некоторых официальных назначений в Афганистане стало очевидно, что пакистанские власти говорили неправду. Вышеописанный случай с пекарем Гайюром — лишь один пример из целого ряда. При этом неизвестно, сколько боевиков вернулось на родину, чтобы вступить в ряды ВС «Талибана».

В Афганистане делать нечего

Пока талибы ищут опытных управленцев, в Организации Объединенных Наций (ООН) бьют тревогу, мол, «афганская экономика находится «в состоянии свободного падения». Там сообщают, что в течение этого года страна рискует потерять 30% ВВП, а безработица среди мужского населения удвоится и достигнет 29%.

Экономические санкции привели к полному краху банковской системы государства. В итоге ООН запрашивает более пяти миллиардов долларов на помощь афганцам.

Диплом о высшем террористическом

Глядя на разваливающийся Афганистан, становится очевидно, что стране жизненно необходим дееспособный кабинет министров, опытные технократы на местах, а не как сейчас — сплошь полевые командиры да богословы. Последние — в основном выпускники медресе Дарул Улум Хаккания, одной из старейших и крупнейших исламских семинарий Пакистана.

Учреждение в свое время было прозвано «Университетом джихада» — из-за специфических методов обучения студентов и потому, что среди его выпускников большое количество прославившихся на весь мир талибов, членов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и многих других террористических группировок. Так, Дарул Улум закончил «отец Талибана» мулла Омар.

В 1980-е университет был одним из ключевых центров подготовки боевиков, которых отправляли в Афганистан воевать против советской армии, а затем и против американской. Это к вопросу об уровне образования, которое получили нынешние хозяева Афганистана.

Итого

«Получается, что американцев из Афганистана вышвырнули пекари и прочие неумехи?», — комментирует политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. — «У нас есть пример СССР, который создали люди, не особо разбиравшиеся в государственном управлении. И ему тоже пророчили 10 лет жизни. Могут ли полевые командиры сообразить, как управлять страной? Теоретически могут. Справятся ли они или нет — не знаю. Но кто сказал, что завтра у них не появятся китайские советники, пакистанские помощники или иранские?».

1 Организация запрещена на территории РФ.