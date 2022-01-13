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Управленческий кризис: «Талибан» ищет сотрудников в Пакистане

Весь мир
Управленческий кризис: «Талибан» ищет сотрудников в Пакистане
Федеральное агентство новостей  / 

«У талибов кризис кадров», — пишет The New York Times. Как утверждает издание, боевики обратились за помощью к своему главному покровителю — Пакистану. Дело в том, что, несмотря на обещания сформировать в стране инклюзивное правительство, до сих пор государственные должности в Афганистане раздавались в качестве подарка преимущественно боевикам-пуштунам и тем, кто при прошлом режиме жил в изгнании в Пакистане. Однако прошло полгода, и в Кабуле осознали, что не все соратники по оружию обладают необходимыми для управления государством навыками.

NYT приводит историю Мохаммада Гайюра, занимавшего чиновническую должность в министерстве обороны первого талибского правительства (1996-2001). После того как американцы вошли в страну, он, как и многие его товарищи, бежал из Афганистана, поселился на юго-западе Пакистана, купил там дом и стал пекарем. А когда Кабул был снова захвачен «Талибаном»1 (запрещен в РФ), с Гайюром связались и сказали, что он нужен своей стране. Вот только не как пекарь, а как начальник кабульской полиции. Сегодня хлебных дел мастер руководит почти полутора тысячами вооруженных людей.

У нас есть работа

Сразу после падения Кабула в августе прошлого года, десятки тысяч афганцев бросили все и устремились прочь из страны. Паника была настолько сильной, что люди, пытаясь сбежать как можно дальше от новой власти, цеплялись за шасси улетающих самолетов — кадры облетели весь мир! Местная элита — политики, бизнесмены, управленцы, силовики, интеллектуалы — уехали в первую очередь, в результате чего в нестабильном государстве образовалось огромное количество вакансий. Лидеры «Талибана» даже приглашали на работу иностранцев, обещая им достойные зарплаты. Причем речь шла не только об управлении Афганистаном, но и о работе в сферах инфраструктуры, дипломатии, здравоохранения и образования.

Несколько дней назад посол Афганистана в Китае уволился, так как ему и всему персоналу дипведомства вот уже полгода не выплачивают заработную плату. В аналогичном положении оказались многие афганские госучреждения. Видя все это, высококвалифицированные специалисты не спешат покидать насиженные места ради «работы мечты» в Исламском эмирате Афганистан.

Вся надежда на Пакистан

В NYT отмечают, что Исламабад в течение многих лет публично отрицал, что тысячи боевиков «Талибана», чьи имена находятся в черных списках большинства стран, спокойно проживают в Пакистане, где владеют землей, ведут бизнес и чувствуют себя в полной безопасности.

Однако после некоторых официальных назначений в Афганистане стало очевидно, что пакистанские власти говорили неправду. Вышеописанный случай с пекарем Гайюром — лишь один пример из целого ряда. При этом неизвестно, сколько боевиков вернулось на родину, чтобы вступить в ряды ВС «Талибана».

В Афганистане делать нечего

Пока талибы ищут опытных управленцев, в Организации Объединенных Наций (ООН) бьют тревогу, мол, «афганская экономика находится «в состоянии свободного падения». Там сообщают, что в течение этого года страна рискует потерять 30% ВВП, а безработица среди мужского населения удвоится и достигнет 29%.

Экономические санкции привели к полному краху банковской системы государства. В итоге ООН запрашивает более пяти миллиардов долларов на помощь афганцам.

Диплом о высшем террористическом

Глядя на разваливающийся Афганистан, становится очевидно, что стране жизненно необходим дееспособный кабинет министров, опытные технократы на местах, а не как сейчас — сплошь полевые командиры да богословы. Последние — в основном выпускники медресе Дарул Улум Хаккания, одной из старейших и крупнейших исламских семинарий Пакистана.

Учреждение в свое время было прозвано «Университетом джихада» — из-за специфических методов обучения студентов и потому, что среди его выпускников большое количество прославившихся на весь мир талибов, членов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и многих других террористических группировок. Так, Дарул Улум закончил «отец Талибана» мулла Омар.

В 1980-е университет был одним из ключевых центров подготовки боевиков, которых отправляли в Афганистан воевать против советской армии, а затем и против американской. Это к вопросу об уровне образования, которое получили нынешние хозяева Афганистана.

Итого

«Получается, что американцев из Афганистана вышвырнули пекари и прочие неумехи?», — комментирует политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. — «У нас есть пример СССР, который создали люди, не особо разбиравшиеся в государственном управлении. И ему тоже пророчили 10 лет жизни.

Могут ли полевые командиры сообразить, как управлять страной? Теоретически могут. Справятся ли они или нет — не знаю. Но кто сказал, что завтра у них не появятся китайские советники, пакистанские помощники или иранские?».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан аббас джума
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