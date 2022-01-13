Громкая вечеринка Ренаты Литвиновой закончилась вызовом полиции

Москва, 13 января. Актриса Рената Литвинова с размахом отпраздновала день рождения в Москве. Однако торжество артистки прервала полиция, которую вызвал возмущенный местный житель.

Литвинова отметила 55-летие в одном из ресторанов на Патриарших прудах, который находится на первом этаже жилого дома. Торжество вывело из себя мужчину: когда наступило 23:00 по местному времени, тот вышел из своего подъезда и вызвал полицию. Перед этим он попытался заснять на видео вечеринку актрисы.

Среди гостей на торжестве присутствовали продюсер Первого канала Константин Эрнст, оперная певица Хибла Герзмава, пианист Кирилл Рихтер и Земфира, близкая подруга Литвиновой. Администрация ресторана уладила разногласия с полицией, однако вскоре гостям пришлось покинуть заведение, которое в прошлом году отметили мишленовской звездой, передает Telegram-канал Super.

День рождения Литвиновой не остался без внимания в мире шоу-бизнеса. Режиссер Оксана Карас поздравила артистку и назвала ее автором с большой буквы.