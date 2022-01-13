От холопа до Магомаева: ФАН составил список самых ярких ролей Милоша Биковича

13 января свой день рождения отмечает сербский и российский актер кино и театра Милош Бикович. Ему исполняется 34 года. В Сербии артист получил известность, исполнив главную роль в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». В России Бикович стал известен благодаря участию в сериалах «Отель «Элеон», «Гранд» и «Крылья империи», а также в фильмах «Духless-2». По случаю дня рождения актера ФАН составил топ-5 лучших ролей Милоша Биковича.

«Холоп»

Кадр из к/ф «Холоп» /

Этот фильм с Милошем Биковичем в главной роли стал безусловным лидером кинопроката и самым кассовым фильмом в истории России. Актер играет Гришу — молоденького мажора, который считает себя главным человеком в мире и думает, что ему все дозволено. Но в какой-то момент его решают провести. Воссоздается целая деревня России 19-го века, и мажор попадает в аварию, после чего якобы переносится в прошлое. Теперь он обычный холоп Гришка, и ему предстоит поменяться и научиться ценить людей.

«Магомаев»

Кадр из фильма «Магомаев» /

История описывает события конца 1960-х годов. В центре событий талантливый музыкант Муслим Магомаев. Многосерийный фильм с Милошем Биковичем понравится всем поклонникам великого певца и не оставит равнодушными всех, кому по душе захватывающие биографические драмы.

«Лед»

Кадр из фильма «Лёд» /

На главные роли пробовались почти 500 претендентов, а сам кастинг затянулся на несколько месяцев. В итоге в фильме «Лед» именно Милош Бикович и Аглая Тарасова играют пару фигуристов. Героя Биковича зовут Владимир Леонов. По признанию съемочной группы, «Лед» задумывался как фильм-сказка. Таким он и получился: наивным, детским, местами откровенно раздражающим.

«Крылья империи»

Кадр из фильма «Крылья империи» /

В 12-тисерийной драме о свержении монархии, революции и Гражданской войне представителей трех сословий, персонаж Милоша Биковича — Сергей Кирсанов-Двинский, который, по мнению актера, похож на маршала Тухачевского.

«Отель «Белград»

кадр из фильма « Отель Белград» /

В этой комедии Милош Бикович сыграл сербского сердцееда и весельчака Павла. В его распоряжении — белградский пятизвездочный отель. Живет парень беззаботно, особо ни о чем не думает. Но продолжается это до тех пор, пока жизнь его не портит мафиози, который заставляет парня жениться на его дочке в уплату большого денежного долга. Идет подготовка к свадьбе, а Паша встречает свою бывшую любовь.

Ранее известный сербский и российский актер Милош Бикович был очень тронут предложением Никиты Михалкова стать членом жюри 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).