Названы главные кандидаты на пост президента Ирака

Багдад, 13 января. «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) выдвинула бывшего министра финансов Ирака Хошияра Зебари в качестве кандидата в президенты республики, сообщил каналу Rudaw информированный источник. Таким образом, за данный пост он будет соперничать с действующим главой государства Бархамом Салехом. Последний представляет «Политический союз Курдистана» (ПСК).

KDP nominate Hoshyar Zebari for Iraqi presidency https://t.co/YBcRNBgg2J — Rudaw English (@RudawEnglish) January 13, 2022

Примечательно, что двумя днями ранее Хошияр Зебари на своей странице в соцсети прокомментировал новости о том, что ДКП якобы отказалась от своего кандидата на пост президента в пользу ПСК. По словам политика, его партия не делала такого заявления, а подобного рода сообщения далеки от истины. Впрочем, так в итоге и оказалось.

«Некоторые медиа в социальных сетях, платформы и безответственная кибер-армия опубликовали сфабрикованное заявление о том, что «Демократическая партия Курдистана» отказалась от должности президента республики», — написал тогда Зебари на своей странице в соцсети.

Зебари занимал пост главы МИД Ирака с 2005 по 2014 годы. Затем он получил портфель министра финансов республики, однако был отстранен в 2016 году от своих обязанностей после тайного парламентского вотума недоверия по обвинению в коррупции и нецелевом использовании государственных средств. Политик отрицал все выдвинутые против него претензии, называя их политическими. Позже с него сняли все обвинения.

13 января — последний день для подачи заявок на участие в президентских выборах в Ираке. Лидер страны избирается сроком на четыре года и может быть переизбран лишь один раз.

В соответствии с неофициальным соглашением, достигнутым после 2003 года, президентом Ирака должен быть курд, премьер-министром — шиит, а спикером парламента — суннит. Однако важно отметить, что президент в республике имеет лишь ограниченное политическое влияние и выполняет скорее репрезентативную функцию. Реальная власть сосредоточена в руках главы правительства страны. Тем не менее формирование кабмина возможно лишь после выбора главы государства, который и назначает премьера.

#BREAKING:



Hoshyar Zebari, a senior official of the Kurdistan Democratic Party (KDP) is now officially running for Iraqi presidency, reports said on Wednesday. #hoshyarzebari @HoshyarZebari pic.twitter.com/61Y3GcRnda — Hner Zebari (@HnerZebari) January 12, 2022

Напряженная борьба

ДПК избрала Хошияра Зебари своим кандидатом на пост президента Ирака спустя несколько дней после того, как ПСК выдвинула на второй срок Бархама Салеха.

Действующий глава государства — опытный курдский политик. Он занимал посты вице-премьера страны в 2006-2009 годах, а затем премьер-министра Иракского Курдистана в 2009-2012 годах. 2 октября 2018 года Бархам Салех был избран президентом Ирака.

По предварительным данным портала KirkukNow, на пост главы республики также будут претендовать первый судья на процессе по делу Саддама Хусейна Ризгар Мухаммад Амин, один из лидеров ПСК и экс-министр водных ресурсов Латиф Рашид, а также юридический советник при правительстве Иракского Курдистана Халид Шейх Сиддик. Тем не менее, вероятно, основная борьба развернется между Салехом и Зебари.

5 Kurdish candidates for presidency

1st candidate is current President Barham Salih, nominated by PUK, Hoshyar Zebari, former foreign minister & candidate of KDP, Judge Rizgar Mohamed Amin, Latif Rashid, brother in law of Jalal Talabani & Khaled Sheikh Siddiq, KRG legal advisor. pic.twitter.com/1tX0IS6OeE — KirkukNow (@Kirkuknow_DT) January 13, 2022

В течение многих лет ПСК и ДПК придерживались соглашения, по которому первая из них получает пост президента Ирака, а ДПК взамен выбирает своего кандидата на должность президента Иракского Курдистана. До 2018 года ни одна из сторон не оспаривала кандидатуры друг друга.

Тем не менее четыре года назад ДПК впервые выдвинула своего претендента, Фуада Хусейна, на пост главы государства, тем самым бросив вызов ПСК. Однако парламент с большим перевесом проголосовал за Салеха. Что касается Хусейна, то в в 2018 году он был назначен главой минфина, а в 2020-м стал министром иностранных дел Ирака.

Однако в этом году блок «Ас-Сайрун» Муктады ас-Садра — первая по числу мест в парламенте фракция — выразил заинтересованность в формировании парламентского союза с суннитами и ДПК, поэтому Зебари имеет неплохие шансы стать первым с 2005 года президентом Ирака от ДПК.

Выборы в Ираке

Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 11 октября и стали ответом государства на требования участников протестов, вспыхнувших в конце 2019 года. Из-за апелляций только 30 ноября Высшая избирательная комиссия Ирака объявила окончательные результаты парламентских выборов, хотя предварительные итоги были известны и ранее.

Таким образом, шиитский блок «Ас-Сайрун» получил 73 кресла. Далее следует суннитский альянс «Такаддум» с 37 местами, шиитская коалиция «Государства закона» с 33 депутатами и ДКП с 31 креслом. Проиранская коалиция «Аль-Фатх» получила 17 мест, значительно сократив свое представительство.

Федеральное агентство новостей /

Согласно конституции Ирака от 2005 года, после подтверждения результатов выборов начинается процесс формирования правительства победившими партиями. В течение 15 дней после ратификации результатов президент призывает парламент собраться под председательством самого старшего депутата и на первом же заседании назначить спикера законодательного органа.

В рамках этой процедуры 9 января глава коалиции «Такаддум» Мухаммад аль-Халбуси был переизбран на второй срок спикером парламента Ирака, а депутат-садрист Хаким аль-Замли стал его первым заместителем.

Теперь Аль-Халбуси должен назначить дату заседания, на котором и будет избран президент республики. Согласно местному законодательству, на это отводится не более месяца с момента проведения первой парламентской сессии, то есть процедура состоится не позже 8 февраля. Кандидат, который получит две трети голосов, будет назначен новым главой республики.

Затем новоизбранный лидер выдаст коалиции большинства в парламенте мандат на формирование правительства и назначит премьер-министра. После этого у нового главы кабмина будет 30 дней, чтобы выбрать новых министров.