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Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели из Казахстана

Армия
Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели из Казахстана
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 13 января. Россия начала выводить из Казахстана свои миротворческие подразделения, находившиеся там в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что первые подразделения миротворческих сил ОДКБ от России погрузили технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ и вылетели из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации. Отмечается, что четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ действовал в Казахстане быстро, слаженно и эффективно. По его словам, миротворцы успешно выполнили свою миссию, поэтому могут возвращаться домой.

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