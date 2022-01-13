Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели из Казахстана

Москва, 13 января. Россия начала выводить из Казахстана свои миротворческие подразделения, находившиеся там в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что первые подразделения миротворческих сил ОДКБ от России погрузили технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ и вылетели из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации. Отмечается, что четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ действовал в Казахстане быстро, слаженно и эффективно. По его словам, миротворцы успешно выполнили свою миссию, поэтому могут возвращаться домой.