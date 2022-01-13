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Роскомнадзор напомнил видеосервисам про запрет сцен с наркотиками в фильмах

Общество
Роскомнадзор напомнил видеосервисам про запрет сцен с наркотиками в фильмах
pixabay.com

Москва, 13 января. Роскомнадзор разослал письма крупнейшим российским стриминговым платформам с напоминанием о запрете распространения информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических веществ.

Уведомления получили сервисы «Кинопоиск», Okko, Megogo, ivi, Start. Причиной для подобной рассылки стали участившиеся жалобы граждан на фильмы и сериалы, в которых затрагивается тема наркотиков. Об этом информируют «Ведомости».

Регулятор ожидает от платформ самостоятельной проверки контента на наличие запрещенных сцен, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, из-за сцен с употреблением фильмы должны маркироваться возрастными ограничениями «18+». Видеосервисы должны будут заблокировать проекты, в которых размещен контент о способах изготовления запрещенных средств.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о получении штрафа в размере 22 млн рублей от американских компаний Google, Facebook и WhatsApp. Корпорации получили взыскания за нарушение законодательства о локализации данных россиян.

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