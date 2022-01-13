Украинские хлебозаводы оказались на грани закрытия из-за отсутствия льгот на газ

Киев, 13 января. Хлебопекарни Украины находятся на грани остановки производства из-за невыполнения постановления кабмина об экспорте газа по льготным ценам, заявил глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Правительство в конце 2021 года установило льготные цены на поставки природного газа производителям некоторых социально значимых продовольственных товаров. Однако данное постановление не выполняется, констатировал Васильченко. Хлебная отрасль ожидает закрытия «со дня на день», что приведет к перебоям с поставками хлеба в украинские магазины.

Всеукраинская ассоциация пекарей в связи с непростой ситуацией направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. Руководство страны просят принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на голубое топливо.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство», — следует из письма.

Тревогу также бьют украинские заводы по выпуску молочной продукции, мяса птицы, яиц и масла. Стремительный рост цен на сырье в Европе может привести к коллапсу этих отраслей и дефициту продуктов.