Андрей Союстов: чтобы Киев выполнял «Минск», не следует поставлять ему «Джавелины»

Если Запад хочет, чтобы Киев приступил к реализации Минских соглашений, то пусть Вашингтон и ко для начала прекратят оказывать Украине военно-техническую помощь.

«Наша позиция абсолютно понятная — деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений… Будут выполнены Минские соглашения — не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности. Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда…» — так по итогам переговоров РФ со странами НАТО 12 января заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Слова российского дипломата — повод проанализировать иностранную военно-техническую помощь, оказанную Киеву в 2021 году, благо, итоговые данные о поставках недавно начали всплывать в украинских СМИ.

С миру по нитке — голому рубаха

Начнем с финансовой стороны вопроса. Целенаправленное выделение средств Киеву на «задачи обеспечения безопасности» осуществляет Вашингтон. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты на поддержку ВСУ направили 2,5 млрд долларов (что эквивалентно двух- и трехлетним расходам бюджета Украины на государственный оборонный заказ!), из которых свыше 450 млн были выделены в 2021 году. В 2022-м военный бюджет Соединенных Штатов, утвержденный в конце декабря прошлого года президентом США Джо Байденом, предусматривает финансирование военно-технической поддержки ВСУ в объеме 300 млн долларов. Казалось бы — снижение показателей! Не тут-то было. В конце того же декабря 2021 года администрация Байдена тайно одобрила выделение Киеву дополнительной военно-технической помощи на сумму 200 млн долларов. То есть в 2022 году общие расходы США на оказание военно-технической помощи Украине составят как минимум 500 млн долларов, что на 50 млн больше расходов 2021 года. Иными словами, траты Вашингтона на поддержку ВСУ продолжают расти.

pixabay.com / kalhh

Военно-техническая помощь на 500 млн долларов — это много или мало? Просто для сравнения напомню, что на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии», уже состоящими в НАТО и являющимися «восточным форпостом сдерживания агрессивной России», в 2022 году Вашингтон планирует потратить всего 150 млн долларов.

Добавлю, что выделением средств на оказание военно-технической помощи украинским силовикам занимаются и союзники США. С одной стороны, на фоне американских трат эта коллективная «допомога» выглядит достаточно скромно, но с другой, как известно, с миру по нитке — голому рубаха.

Календарь поставок за 2021 год

Перейдем к конкретным показателям что и когда, по официальным данным украинской стороны ВСУ, получили из-за границы в 2021 году. Основные «порции» поставок выглядят следующим образом.

Январь — 20 б/у армейских внедорожников HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) из США. «Хамвики» — машины, мягко говоря, не новые. Американцы их у себя заменяют на машины нового поколения, а HMMWV раздают кому попало, а то и просто бросают, как это было в Афганистане. В ВСУ на фотогеничных «Хамвиках» предпочитают раскатывать бойцы Сил специальных операций и десантно-штурмовых войск (бывшие ВДВ).

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

В том же январе ВСУ получили от Латвии семь б/у медицинских внедорожников Land Rover Defender образца аж 1948 года. Это машины не просто старые, но по-настоящему древние. Лет шесть назад данный «автовинтаж», имеющий противопульное бронирование, латвийцам прислала Великобритания. В Риге стараются оснащать свои национальные вооруженные силы современной матчастью, поэтому британский «автовинтаж» был отдан украинским «партнерам».

Февраль — 84 маломерных RHIB (жестко-корпусные надувные лодки) и RIB (жестко-надувные лодки) со складов американской армии. После 2014 года, ввиду наличия лишь собственных откровенно ничтожных ВМСУ, украинские адмиралы не раз выпрашивали для себя на Западе крупные боевые единицы, не исключая и десантные корабли. С получением на Западе крупных боевых кораблей у ВМСУ совсем ничего не задалось, а вместо полноценных «десантников» украинцы получили надувные лодки. Это как — если бы вы просили два танка, а вместо них вам прислали восемь десятков велосипедов. Тем не менее в ВМСУ от американских RHIB и RIB решили не отмахиваться, используя их для патрулирования бухт и гаваней, а также для пафосной — под объектив видеокамер! — отработки высадки морского десанта «в Крым».

facebook.com / ВМС ЗС України

Март — еще 35 американских б/у внедорожников HMMWV.

После марта возникла пауза до самого октября, который оказался для ВСУ самым богатым на поставки иностранной военной техники и вооружения месяцем 2021 года. В октябре украинские военные получили из США партию радиолокационных станций, боеприпасов и индивидуальных аптечек, а также 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin плюс 180 противотанковых управляемых ракет для них. В том же месяце Великобритания поставила ВСУ 20 катковых минных тралов SPARK. Будучи установленным перед внедорожником HMMWV, SPARK позволяет относительно быстро проложить безопасную «дорогу» через минное поле. Если этому, конечно, не помешают «хозяева» минного поля.

Ноябрь — вновь партия боеприпасов из США. Помимо этого, в ноябре украинские военные моряки получили из США еще два б/у и разоруженных патрульных катера типа Island в дополнение к той паре, что ВМСУ обрели в 2019 году. Лишенные американского вооружения и не самые новые, но зато куда более мореходные, чем украинские катера национальной постройки, «Айленды» являются ценным приобретением для ВМСУ. В данный момент «Айленды» у украинцев служат «плавучими партами», помогающими готовить личный состав, которым позже можно будет укомплектовать экипажи более современных боевых катеров.

Декабрь — Литва поставила Украине 490 бронежилетов и иных элементов боевой экипировки военнослужащих на общую сумму в 670 тыс. евро.

Вроде бы за 2021-й ВСУ получили не так уж и много «подарков» (хотя 180 противотанковых ракет мелким презентом никак не назовешь), да? Но ведь поставки-то идут далеко не первый год — вспомните о потраченных американцами 2,5 млрд долларов.

facebook.com / ВМС ЗС України

«Или крестик снимите, или…»

Кроме того, вне вышеприведенной статистики, ВСУ на протяжении всего 2021 года получали из-за рубежа современные снайперские винтовки, боеприпасы к ним, баллистические калькуляторы, приборы ночного видения и тепловизоры, а также разнообразное радиоборудование.

Также в 2021 году немало продукции военного назначения для Киева оказалось заказано или начало изготавливаться, но еще не было отгружено. Например, на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне состоялся спуск на воду головного пограничного сторожевого катера BG201 проекта OCEA FPB 98 Mk I из 20 ранее заказанных для Государственной пограничной службы Украины. В том же 2021-м:

на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле состоялась церемония официальной закладки для ВМСУ первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), строящегося в рамках заключенного в декабре 2020 года соглашения о строительстве для Украины четырех корветов данного типа;

подписано украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение Великобританией кредитных средств на строительство для ВМСУ восьми ракетных катеров, приобретение ВМСУ у Соединенного Королевства двух тральщиков, а также строительство для ВМСУ двух военно-морских баз;

Министерство обороны США выдало американской катеростроительной компании SAFE Boats International (Бремертон, штат Вашингтон) контракты на строительство восьми скоростных сторожевых катеров типа Mark VI для последующей поставки Правительству Украины.

Как мы видим, Вашингтон и его союзники действительно оказывают Киеву достаточно серьезную военно-техническую помощь, и масштабы этой поддержки ВСУ увеличиваются, постепенно повышая боеспособность украинской армии. Не настолько, чтобы ВСУ могли конкурировать с ВС РФ. Но в достаточной мере, дабы украинские вояки могли терроризировать Донбасс, а также превратить в очаг напряженности Черное море. Подобное положение вещей множит угрозы для мирного сосуществования в регионе, а также противоречит положениям Минских соглашений, о чем 12 января и сообщил Александр Грушко.

Если Запад действительно желает, чтобы Киев не на словах, а на деле приступил к реализации «Минска» (без чего мир в Донбассе просто невозможен), то пусть Вашингтон и ко для начала прекратят оказывать Украине военно-техническую помощь. А то получается, как в том анекдоте: «Или крестик снимите, или трусы наденьте».

Данная статья является мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.